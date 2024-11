Denuncias contra policías y militares: el dato que destapa la impunidad

Cifras del Ministerio Público (MP) proporcionadas a EL HERALDO Plus mediante la solicitud de información SOL-MP-2864-2024, evidencian que entre enero de 2020 y septiembre de 2024 se registraron denuncias contra un total de 1,581 funcionarios encargados de la seguridad pública .

Cuando un agente de la Policía Nacional o un miembro de las Fuerzas Armadas (FF AA) es investigado por la Fiscalía, quiere decir que no ha cometido una simple falta, sino que su accionar lo podría hacer responsable de un delito y que, en consecuencia, podría ser un peligro para la sociedad si resulta culpable.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) maneja su propia estadística, que no deja de ser preocupante, con 700 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado desde que se instauró el estado de excepción, en diciembre del 2022, hasta octubre de 2024.

El director del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, declaró que el estado de excepción es un instrumento que no está dotado de suficiente análisis jurídico y es un elemento que podría servir para causar violaciones a los derechos humanos, especialmente en las detenciones de personas.

En la acusación de abuso de autoridad, defendió, cuando una persona se resiste a su detención, el policía tiene que utilizar la fuerza racional para someterlo y llevarlo en calidad de detenido. “Eso aquí le llaman tortura”, pero en otros países no abarca esa tipología. “La gente (en el extranjero) se deja detener, pero aquí agraden y golpean al policía”.

No obstante, la población de la Policía Nacional ha crecido en los últimos años y requiere de un riguroso control. Hay más 20,000 policías activos en Honduras.

Para el exagente de la Policía Nacional y analista en temas de seguridad, Gonzalo Sánchez, las personas son las responsables de sus actos, “las instituciones no delinquen”.

El experto asoció la violencia doméstica a un problema de convivencia entre las parejas y las largas ausencias de los elementos policiales y militares. “El agente pasa mucho tiempo fuera de la casa, trabajando o encerrado, y eso genera celos y desconfianza entre las parejas”.

En tanto, los delitos como tráfico de drogas, robo, hurto u homicidios, salvo por casos muy especiales, no se justifican, porque “el policía es el que da el ejemplo y no puede robar, no puede hurtar o violar los derechos humanos de una persona injustificadamente”, reflexionó.