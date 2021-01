En Honduras no hay límite para la reelección de diputados, lo que da motivo para que ciertos sectores critiquen la cantidad de congresistas que aspiran a otro mandato en las elecciones de 2021.

La afirmación es falsa porque el porcentaje es menor por ciertos matices: el 72% de los diputados (92 de los 128) estarían aspirando a la reelección, al postularse al primer filtro de las elecciones primarias. En el caso de los alcaldes, la Amhon dice que el 90% corre por un nuevo mandato, aunque no se pudo corroborar ese dato

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mucho se especula sobre la cantidad de diputados y alcaldes en Honduras que van por la reelección tras pasar el primer filtro de las elecciones primarias en este 2021. Algunos medios de comunicación, sin citar fuentes concretas, especulan que el 95% de los congresistas y los ediles van por un nuevo mandato.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO se dio a la tarea de corroborar ese dato, que daba por hecho que casi todos estos funcionarios buscan otro período de gobierno.

Un punto importante para aclarar es que el número se limita a precandidatos que compiten en las votaciones primarias de los tres partidos con más peso electoral: Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Libre.

Fuera de este análisis, entonces, quedan otras fuerzas minoritarias, cuyos representantes confirmarían hasta las elecciones generales sus deseos de reelección.

A través de una solicitud de acceso a la información pública al Consejo Nacional Electoral (CNE), este equipo obtuvo los listados completos de los precandidatos a diputados de cada una de las corrientes. Además, realizó un monitoreo en páginas de cada movimiento para completar lagunas de información.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO cruzó esta tabla con el listado de los actuales diputados del Congreso Nacional.

El resultado: un total de 92 de los 128 congresistas estarían aspirando a la reelección, pasando por su primer filtro de las primarias, lo cual equivale al 72% de los actuales parlamentarios.

Unos por la reelección; otros por diferente cargo

A este número hay que hacerle ciertos matices, como que deben quedar al margen del análisis 10 parlamentarios pertenecientes a partidos minoritarios que históricamente no celebran primarias.

Además, hay cuatro legisladores que aspiran a otro cargo: Mauricio Oliva (PN) y Ángel Darío Banegas (PL) dejan sus curules para ganar la candidatura presidencial de sus partidos de cara a las elecciones generales.

Lo mismo sucede con David Chávez Madison y Juan Diego Zelaya, que -además de ser correligionarios en el partido de la estrella solitaria- compiten por la candidatura a alcalde de la capital de Honduras.

También están los casos singulares del diputado liberal Fredy Nájera, procesado en Estados Unidos por narcotráfico y a la espera de una sentencia, y Francisco Javier Paz (Libre), fallecido en agosto de 2020 a causa del covid.

Este equipo contabilizó que formalmente solo 24 diputados -con posibilidades de reelegirse y con opción de participar en las elecciones primarias de Honduras- no compiten por otro mandato, incluyendo a los cuatro que aspiran a otros cargos.

En el caso de los alcaldes, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO no recibió documentación completa sobre la precandidatura de ediles a las primarias 2021, por lo que fue imposible contrastar el dato.

El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Carlos Cano, aseguró que, según reportes internos, alrededor del 90% de los alcaldes van tras la reelección, para un aproximado de 270 jefes municipales de 289, pero este número no se pudo contrastar.



¿Hay límites a la reelección?

El tema de la reelección en estos cargos siempre genera controversia y está en la mesa de debates. Como argumento en esta campaña se utiliza la producción legislativa (la cantidad de proyectos de ley presentados) como indicador para validar si determinado parlamentario merece competir por otro período.

En el caso de los alcaldes, muchos han sido señalados de no efectuar las liquidaciones de los fondos recibidos durante la emergencia del covid-19 en el 2020.

Para el economista Alejandro Kaffati, del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la reelección siempre será controversial.

“Si bien es cierto, nosotros como sociedad no podemos especificar, o no podemos imponer cuantas veces una persona puede correr por una candidatura a diputación o alcalde, si creo que se pueden poner algunos tipos de incentivos, ya sean monetarios o en especie para aquellos partidos políticos que creen relevos generacionales a lo interno de sus movimientos y sus corrientes”, señaló Kaffati.

Por su parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública indicó que en el 2020 hubo una disminución en el promedio general de publicaciones de las municipalidades en el portal de transparencia, ya que solo un 62% habían subido información al sistema.

La politóloga María Luisa García señala que existen varias razones por las que la sociedad hondureña debe dar su “voto de castigo” en el próximo proceso electoral y no reelegir a los diputados y alcaldes que no han cumplido con la responsabilidad para la cual se les ha dado el poder político.

“Si la pobreza ha incrementado en el país es un indicador que los gobiernos municipales no han respondido a las necesidades de su población. Otro ejemplo son los masivos éxodos, que evidencian la carencia de empleo, seguridad ciudadana y social”, aseveró.

¿Qué dice la ley?

En el caso de la Constitución de la República, en el artículo 196, indica que los diputados serán elegidos por un período de cuatro años. Sin embargo, no especifica el número de veces que puede optar a un cargo en el parlamento.

Por su parte, la actual Ley Electoral, en el enunciado de los requisitos para optar a un cargo de elección popular, en los artículos del 99 al 102, habla de ambos cargos, diputados y alcaldes, en los cuales se hace mención de las condiciones con las que deben cumplir, así como el periodo de durabilidad en el puesto, sin embargo, no especifica las veces que pueden reelegirse.

A su vez, Kaffati señala que a la ley electoral le hace falta una parte sumamente fundamental: “cuotas de participación”. Así podrían estar representado los diferentes grupos de la sociedad, entre ellos, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas o LGTBQ+, pues los actuales congresistas ya tienen “renombre” dentro de la sociedad, por ende, poseen más cuotas de poder.

“Actualmente hay una concentración de los partidos políticos para correr por el tipo de puestos, dado que muy difícilmente, un joven o una mujer, o un miembro de una comunidad originaria compita de tú a tú con un diputado que ya han estado más de tres o cuatro veces corriendo a cargos de elección popular”, recalcó.

El director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, señaló que la participación popular y la toma de decisiones es un tema que compete a todos los hondureños, lo cual es parte del trabajo de los partidos políticos, no obstante, manifiesta que, en la actualidad, no es precisamente el papel que desempeñan.

“Los partidos políticos no precisamente juegan ese rol en la actualidad, de representar a grupos poblacionales afiliados a ellos, sino que, a contrario, representan intereses de minorías y no de mayorías. Por lo cual, la existencia de partidos políticos masivamente no representa tampoco la representatividad, lo que nosotros deberíamos estar pensando es en rol que debe jugar el partido político, frente a la necesidad de igualdad, equidad, transparencia y rendición de cuentas”, manifestó.



Conclusión:

La aseveración de diferentes fuentes y medios de comunicación de que el 95% de los actuales alcaldes y diputados buscan la reelección en los próximos procesos electorales de marzo 2021 es Falsa .

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO detectó que 92 de los 128 actuales diputados quieren pasar el primer filtro de las primarias para competir por la reelección en las elecciones generales, lo que representa el 72%.

En cuanto a los alcaldes, únicamente se tiene un dato proporcionado por el presidente de la Amhon, Carlos Cano, quien aseguró que aproximadamente el 90% de los ediles van por un nuevo mandato, pero este número no se pudo contrastar con ningún informe.

En todo caso, los porcentajes no se acercan al 95% señalado sin sustento en otros medios de comunicación.