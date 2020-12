TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El actual presidente del Congreso Nacional (CN) y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva, aseguró la semana pasada que “en su planilla (de diputados) no se van a encontrar ministros”.

El líder del movimiento nacionalista Juntos Podemos realizó estas declaraciones el pasado sábado 5 de diciembre, mientras daba parte de su discurso en campaña en el departamento de Intibucá, al occidente de Honduras, de cara a las elecciones primarias de marzo del 2021.

"Este no es un movimiento que en su planilla van a encontrar ministros, ya tuvieron su espacio de servir y ojalá lo sigan haciendo y lo hagan mejor, pero necesitamos, reitero, esa sangre renovadora dentro del partido, necesitamos también esa renovación dentro del Congreso de la República", proclamó el político.





Sin embargo, esa aseveración tiene un matiz importante, porque el presidente del Poder Legislativo estuvo acompañado en ese mismo evento político de Jesús Mejía, precandidato a diputado por Intibucá en su corriente y quien fungió como viceministro de Secretaría Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) del 2014 al 2016.



Mejía fue de forma paralela gerente de Hondutel, en el marco de un proceso reestructuración,y en 2016 pasó a ocupar la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Dejó este último cargo en 2019 para dedicarse a sus aspiraciones políticas.



El equipo de Fact Checking EL HERALDO intentó comunicarse con Mejía, sin embargo, hasta al cierre de edición de esta publicación no se había tenido respuesta.











¿Rostros nuevos en las elecciones?

Oliva hizo alusión a la “sangre renovadora dentro del partido” para demostrar de que su planilla de precandidatos para las elecciones primarias tendrá el sello de rostros nuevos.



Para verificar a profundidad esta afirmación, EL HERALDO intentó obtener las planillas que el movimiento Juntos Podemos entregó el pasado 13 de noviembre al Consejo Nacional Electoral (CNE) en los tres niveles electivos: presidente, alcaldes y diputados.



Sin embargo, miembros del partido de la estrella solitaria dijeron a EL HERALDO que, al menos, en sus archivos “aún no se tiene un listado, pues se encuentran en depuración” y será hasta el 13 de diciembre cuando sean revelados.

No obstante, una mirada rápida en los listados de precandidatos al hemiciclo por el departamento de Francisco Morazán pone al descubierto que figuran altos funcionarios del actual gobierno y de la administración anterior.



Está el caso de los actuales designados presidenciales Ricardo Álvarez (en ese puesto desde 2014) y Olga Alvarado (desde 2018).

Álvarez tiene una larga trayectoria en el Partido Nacional: en el primer período de gobierno de Juan Orlando Hernández fue simultáneamente ministro sectorial de Gobernabilidad y Descentralización.



También fue precandidato presidencial en 2012, pero perdió esa contienda ante Hernández. El político emprendió esa campaña mientras era alcalde de la capital de Honduras, cargo que ocupó en dos períodos (2006-2010 y 2010-2014).

Se sumó finalmente al movimiento de Olivia para las próximas elecciones primarias y este 2020 fue nombrado coordinador general de campaña de Juntos Podemos.

Mientras que Alvarado, siendo también designada, tuvo un paso breve como encargada presidencial del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), por seis meses.



Igualmente, aparece Roxana Araujo, ministra de Salud en el gobierno de Pepe Lobo y exvocera de la administración actual en la emergencia del covid-19.



En la siguiente imagen se aprecia la planilla de los 23 precandidatos a diputados de Oliva por Francisco Morazán, con la excepción de Renán Inestroza (en la casilla 3), que abandonó en los últimos días para irse al movimiento rival, de Nasry "Tito" Asfura.





¿Lo impide la ley electoral?

El supuesto filtro en las diputaciones del movimiento de Mauricio Oliva obedece más a una norma interna que a una prohibición directa dentro de las leyes.

La Constitución establece en el artículo 198 (consulte en este enlace) cinco requisitos para ser elegido(a) como diputado al Poder Legislativo: 1) ser hondureño por nacimiento, 2) haber cumplido 21 años, 3) estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, 4) ser del estado seglar y 5) haber nacido en el departamento por el cual se postula o haber residido en él por lo menos los últimos cinco años anteriores a la fecha de convocatoria a elecciones.



Mientras que el artículo 199 (vea aquí) se define cuáles personas no pueden optar a dicho cargo y no menciona ninguna prohibición por haber desempeñado, con seis meses de diferencia, la titularidad de una secretaría de gobierno.



Se deja claro que no pueden aspirar a ser congresista “los titulares de los órganos superiores de dirección, gobierno y administración de las instituciones descentralizadas del Estado”, así como el presidente en el cargo y designados presidenciales.



No obstante, en todo caso, esta medida aplica para las elecciones generales y los aspirantes deberían renunciar para ese entonces, ya que el artículo cierra que “estas incompatibilidades e inhabilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección”.



Para la politóloga María Luisa Rodríguez, es común que cuando los candidatos a cargos de elección popular están en campaña electoral ofrezcan al pueblo promesas que se olvidan de cumplir.

“Es que cuando andan en campañas electorales ofrecen y le venden al pueblo promesas que cuando ya tienen el poder político no las cumplen y tampoco el pueblo-pueblo les exige su cumplimiento. Muchos de ellos tienen doble moral no solo en su hablar, sino también en su actuar”, señaló Rodríguez.

De igual forma, criticó que en la actualidad hay postulantes a precandidatos que se encuentran desempeñando un cargo en el gobierno y desean continuar en el poder político “ofreciendo acciones que ni siquiera las han realizado en el tiempo que han estado en el poder”.

Por su parte, la actual diputada nacionalista Johana Bermúdez aseguró que debido a la situación actual del país hay que “felicitar a todo aquel hondureño que decide dejar su comodidad para estar al servicio de Honduras”..

"Hoy todo aquel que desee participar, con sus manos limpias, que genere confianza, certidumbre y sobre todo, que sea capaz de generar esa transparencia que el pueblo hondureño necesita, es el momento que dé un paso adelante", dijo Bermúdez.





Conclusión:

Calificamos la aseveración del actual presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial, Mauricio Oliva, de que “en su planilla no se van a encontrar ministros” como Ni sí, ni no.

En su discurso de campaña política asegura que el movimiento que dirige debe estar formado por “sangre renovadora”, haciendo alusión a que no deben haber altos cargos públicos o de reconocido pasado político, incluidos ministros.

En efecto, ninguno de los actuales ministros está sumado a la campaña de Oliva, pero hay precandidatos que ocupan y ocuparon puestos claves en el gobierno actual y en el anterior.

Uno de los precandidatos al Congreso Nacional por Intibucá es Jesús Mejía, quien fungió como viceministro de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). También fue gerente de Hondutel y la ENEE.

También aparecen en la planilla de Francisco Morazán los actuales designados presidenciales Ricardo Álvarez y Olga Alvarado. Álvarez fue ministro sectorial de Gobernabilidad y Descentralización y alcalde de Tegucigalpa. En la lista también figura Roxana Araujo, exministra de Salud.