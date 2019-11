Ricardo Álvarez reclama a JOH: "¿Por qué no me incluiste en tu gobierno?"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial Ricardo Álvarez reveló este jueves que el fin de semana le hizo un reclamo al presidente Juan Orlando Hernández sobre el porqué no fue tomado en cuenta en su gobierno de Honduras.

“Le hice una pregunta pero no quiero que me contestes. ¿Por qué no me incluiste en tu equipo para gobernar este país”, dice Álvarez que le planteó al mandatario en su casa de habitación.

Hernández le iba a contestar pero el exalcalde se adelantó: “No por favor, respetá que te pedí que no me contestaras hoy porque yo estoy viendo hacia adelante, no quiero justificaciones, explicaciones en este momento”, reveló Álvarez en el programa Frente a Frente de Televicentro.

Pero ¿cómo es que fui bueno en campaña y no fui bueno para ser parte de tu equipo?, siguió preguntando.

Álvarez se ha autoproclamado no oficialista y cada día pretende desligarse más del gobierno para, según él, no cargar con la responsabilidad histórica.

“Eso es lo que le ha pasado al nacionalismo, miles y miles de nacionalistas de todo el país fuimos buenos en campaña pero después no nos tomaron en cuenta”, señaló.