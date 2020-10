David Chávez tras antejuicio a Tito: "Somos un libro abierto dispuesto a colaborar" 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un ataque por parte de la oposición calificó este lunes el diputado David Chávez la solicitud de antejuicio contra el alcalde de la capital, Nasry Tito Asfura.

Esta tarde, el Poder Judicial posteó en sus redes sociales que ha recibido del Ministerio Público una solicitud de antejuicio contra el edil de Tegucigalpa, aunque no amplió los detalles de la acción fiscal.

De acuerdo a Chávez eso una acusación sin fundamento con lo que tratan de manchar el nombre del también aspirante a la presidencia de Honduras y con quien se ha aliado para conquistar la comuna capitalina.

Además refirió que como Unidad y Esperanza "estamos tranquilos y atenderemos con rigor las investigaciones que nos competen, responderemos a cualquier requerimiento porque estamos seguros que hemos hecho todo en el marco de lo legal".

Aquí el comunicado del movimiento Unidad y Esperanza

Tegucigalpa, 26 de octubre de 2020



Somos de nuevo blanco de ataques por parte de la oposición, ataques que pretenden politizar la justicia en manos de unos cuantos, para responder a intereses personales sin soportes demostrados. Ante el conocimiento de un nuevo antejuicio, sin fundamento, los grupos de oposición han estado tratando de manchar el nombre de un hombre que solo tiene a Honduras y a su gente en su cabeza y en su corazón.



El péndulo de las acusaciones sin fundamento no puede moverse en contra de la democracia. Distintos personajes, asociados a la necesidad de poner sus intereses individuales por encima del progreso de nuestra Honduras, han comenzado a tejer un imaginario que deforma nuestro derecho y deber democrático como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.



Consecuentemente, el Movimiento Unidad y Esperanza expresa su preocupación ante las diferentes versiones de la oposición que sistemáticamente atacan a nuestro Candidato Presidencial, Nasry “Tito” Asfura.



Las falacias, las mentiras y los rumores solamente perjudican al pueblo, las presuntas acusaciones, esparcidas por redes sociales y medios convencionales, surgió como una reacción cuidadosamente articulada; hoy les decimos a aquellos que solamente ofrecen ataques en vez de ideas, propuestas, visión y progreso para nuestro país: atacar la honra de Papi a la Orden no detendrá su inminente compromiso por Honduras y por su gente.



Tenemos certeza de quiénes son los que están detrás de esta serie de falacias, aquellos que no son capaces de construir y se enfocan en destruir la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable como Papi.

Aquellos que discursivamente acusan a las cúpulas, son los que están maquinando un desprestigio con infames señalamientos, a alguien que realmente sí propone, sí hace, sí responde, como todos los hondureños somos testigos durante varios años.



Cada uno de los integrantes del movimiento como funcionarios públicos, nos debemos a los hondureños, en Unidad y Esperanza estamos tranquilos y atenderemos con rigor las investigaciones que nos competen, responderemos a cualquier requerimiento porque estamos seguros que hemos hecho todo en el marco de lo legal, somos un libro abierto que está dispuesto a colaborar con la información que sea necesaria.



Desde el Movimiento Unidad y Esperanza respaldamos la capacidad que tiene Papi para llevar las riendas del desarrollo en nuestro país y repudiamos aquellas acusaciones que, sin solidez absoluta, pretenden enredar las elecciones internas y generales del próximo año.

Invitamos a todo el movimiento a cerrar filas frente a estos ataques políticos que lo único que buscan es frenar la candidatura más fuerte con la que cuenta no solo el Partido, sino el país, para la presidencia.



David Chávez

Presidente Movimiento Unidad y Esperanza