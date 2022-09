Valeria Chirinos, una palillona sin estereotipos

Más allá del prototipo social tácito sobre las palillonas, Chirinos sostiene que son estigmas errados.

“No es justo opinar sobre la vida de los demás”, apunta. Permea -según ella- una constante por socavar la imagen o logros de terceros.

Y reafirmando su postura de una bastonera “fuera de encasillamientos” asegura que, si bien no lo descarta, no tiene una inclinación hacia medios de comunicación y menos aún hacia el modelaje.

Su prioridad a corto plazo es cursar sus estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La ingeniería informática, abogacía e incluso medicina son, hasta el momento, sus opciones.

Nacida el 21 de octubre de 2004, de padre capitalino y madre sampedrana, es la tercera de cuatro hermanos y se define a sí misma como una joven “alegre, disciplinada y responsable”.

De su elección en la portada de EL HERALDO, aún se muestra incrédula: “Al enterarme no supe qué decir o cómo reaccionar. No me lo esperaba”.

Sobre las redes sociales y aluvión de comentarios tanto negativos como favorables, Chirinos es categórica: “No le pongo atención a ese tipo de comentarios.

En torno a las palillonas hay demasiadas exigencias. Hay críticas si la contextura es delgada o gruesa... con la gente nunca habrá consenso”, asegura.

De acuerdo con ella, esos y todo estándar que vaya en contra de la autoestima, moral o salud mental de alguien deberían ser erradicados.