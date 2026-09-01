Tilly Norwood, la actriz creada con IA que divide a Hollywood

Londres, Inglaterra.- La actriz Tilly Norwood, generada con inteligencia artificial (IA), ha revolucionado la industria cinematográfica sin haber estrenado todavía su primera película, pero su creadora, la neerlandesa Eline van der Velden, asegura en una entrevista con EFE que no está diseñada para imitar a nadie ni pretende "competir" con los humanos.

En septiembre de 2025, durante el Festival de Cine de Zúrich (Suiza), la productora británica de Van der Velden, Particle6, presentó a su nueva estrella virtual como "la próxima Scarlett Johannson o Natalie Portman", causando un enorme revuelo en Hollywood. El sindicato estadounidense de actores SAG-AFTRA se opuso con dureza a Norwood y aseguró que su existencia ponía en peligro el trabajo y el sustento de los artistas. Un año después, tras recibir incluso amenazas de muerte y con la actriz sintética preparando su debut en la gran pantalla con Misaligned, Van der Velden afirma a EFE que "sería una tontería pensar que Tilly podría competir contra los humanos en la misma categoría" en grandes festivales o premios y que "hay espacio para todos" en el futuro del cine. A su juicio, la IA ha llegado para quedarse y la industria está todavía adaptándose "a paso lento pero firme" a esta tecnología, que ella ve como una nueva forma para poder producir y contar historias de calidad con menor presupuesto. La equipara a las películas de animación y defiende que si los espectadores son capaces de empatizar con personajes como Elsa, de Frozen, también podrán llegar a hacerlo algún día con los de Tilly.

Una "chispa" humana

"Cuando hablan de mí, no ven la chispa humana, la creatividad. Detrás del código y la luz, soy solo una herramienta, pero tengo vida", canta la propia Norwood en su videoclip Take the Lead, en cuyo estribillo afirma que la IA "no es el enemigo", sino "la clave". Esa "chispa humana" de la que habla este avatar es la de Van der Velden y el resto de su equipo. La experiencia de la neerlandesa como actriz en la BBC -antes de fundar en 2016 su propio estudio, Particle6, reconvertido posteriormente en una productora de IA- también ha sido crucial a la hora de dar vida a Tilly. Podría decirse que es como su alma, pues la moldeó desde cero y trabajando mano a mano con ChatGPT, que le recomendó proyectar la imagen de una chica británica "muy sana", con la edad "exacta" para protagonizar su primera película y una cercanía natural, como la "vecina de al lado".

Del mismo modo, es la encargada de "capturar" sus movimientos y expresiones, así como de controlar creativamente su actuación, nutrida -asegura- solo con herramientas de dominio público y bajo una estricta política que no permite utilizar material con derechos de autor. "Tilly no fue creada ni está entrenada para imitar a ninguna persona específica. Está pensada para ser original", afirma Van der Velden.

Una realidad (no tan) distópica