Efectos: El costo oculto de la Inteligencia Artificial

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Se ha detenido usted a pensar en lo que ocurre dentro de su cerebro cada vez que delega una reflexión en una máquina? Una revolución silenciosa se instala justo en su mente y en sus procesos cognitivos, con el rostro afable de una cierta conveniencia y autoindulgencia. Cada vez que usted externaliza una duda, una ruta o una angustia de medianoche en manos de un algoritmo, sus neuronas aprenden un nuevo paso de baile, veloz, seductor, adictivo pero sutilmente corrosivo. Hemos recibido la inteligencia artificial en nuestras cocinas, nuestros trayectos y nuestras soledades con el alivio de quien acepta la ayuda de alguien que siempre carga nuestras maletas sin replicar.

El cerebro humano no es un monumento pétreo sino un palimpsesto viviente, reescrito sin cesar por el hábito y el entorno día a día. Esa asombrosa facultad de forjar senderos nuevos que llamamos neuroplasticidad implica que cada deslizamiento de pantalla, cada orden y cada frase autocompletada, deja un camino difícil de borrar. Cuando una máquina entrega la respuesta antes de que la pregunta haya madurado del todo, nuestra facultad interior empieza a eludir los escalones intermedios de la duda, la inferencia y la lucha. Esos escalones, por incómodos que resulten, son precisamente el terreno donde la comprensión y la inteligencia echan raíces profundas. Maryanne Wolf, distinguida estudiosa del cerebro lector, ha alertado sobre el riesgo de que nuestra creciente dependencia de la lectura digital superficial atrofie los mismos circuitos que sostienen el pensamiento sustantivo. Ella observa que cuando leemos en ráfagas espasmódicas en lugar de sumergirnos con continuidad, literalmente no nos concedemos el tiempo necesario para pensar ni para sentir. ¿Ve usted el peligro subyacente? En su criterio, la amenaza no radica en la pantalla en sí, sino en la impaciencia cognitiva que esta cultiva, un hábito que rezuma desde nuestros aparatos hacia cada rincón de nuestra vida mental. Nuestro nivel de atención, tolerancia y paciencia pierde robustez. Las consecuencias se extienden en ondas cada vez más amplias, visibles y también insidiosas. Por ejemplo, la memoria se vuelve evanescente cuando servidores externos almacenan nuestros datos, nuestras citas e incluso nuestras opiniones a medio formar.

La empatía, esa facultad tan humana, se marchita cuando reducimos argumentos complejos a viñetas generadas en segundos con un par de instrucciones. Los lóbulos frontales, encargados de la atención sostenida, se ven superados por una economía de la dopamina diseñada para premiar la fragmentación. Nos volvemos diestros en el olvido y torpes en el recuerdo, nuestro paisaje interior aplanado en una sucesión de superficies brillantes. En nuestra América Latina, donde la oralidad y la conversación cara a cara han sido durante siglos el alma de la comunidad, esta transformación adquiere una resonancia particular. ¿Ha notado usted cómo en las plazas, los buses y las mesas familiares de Tegucigalpa o San Pedro Sula los rostros se inclinan cada vez más sobre el resplandor de una pantalla? El fárrago de notificaciones sustituye al chisme vecinal, al relato del abuelo, a la pausa compartida. Corremos el riesgo de cambiar una sabiduría tejida en el encuentro humano por una inanición disfrazada de eficiencia, y en nuestras sociedades, donde el vínculo personal es el verdadero cemento, esa pérdida no es menor. Nicholas Carr, cuyo trabajo sobre la ética intelectual de internet ha moldeado este debate durante años, lo expone con una claridad sobria. Sostiene que la Red desgasta nuestra capacidad de concentración y contemplación hasta que nuestra atención espera la información como una corriente rápida de partículas dispersas.

Él recuerda que alguna vez fuimos buceadores en un mar de palabras, pero ahora surcamos la superficie como quien va velozmente en una moto acuática. La metáfora duele porque resulta familiar para quien ha intentado sentarse con un libro exigente y descubre que su concentración se dispersa tras apenas un párrafo. El costo no es meramente filosófico. Los neurocientíficos han medido el aluvión de cortisol y adrenalina que acompaña el cambio constante de tareas, ese mismo ritmo que fomenta la vida asistida por inteligencia artificial. El sueño se vuelve lábil y liviano, la creatividad se estanca y la neblina mental de la sobrecarga informativa se cierne sobre nuestros días como un huésped no deseado. Para los jóvenes, cuya arquitectura neural aún construye sus funciones ejecutivas, las apuestas son especialmente altas. Nada de esto implica que debamos huir de la tecnología o destrozar nuestros routers en un arrebato ludita. La cuestión es mantener estas herramientas en su lugar, es decir, bajo nuestro criterio y no en sustitución de él. La cuestión, entonces, no es renunciar a la herramienta, sino dominarla.

He aquí cuatro maneras de hacerlo: