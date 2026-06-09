The Bear promete una "épica" despedida: aquí el tráiler de su temporada final

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un tono épico rodea el primer tráiler de la temporada final de la serie 'The Bear', que se estrena el 26 de junio en Disney+ y que contará con 8 episodios, además del capítulo especial que se lanzó por sorpresa el 6 de mayo.

El tío Jimmy (Oliver Platt) va a vender el edificio en el que está el restaurante The Bear, que tiene ahora al frente a Sydney (Ayo Edebiri) después de que el chef Carmine (Jeremy Allen White) se haya retirado de la restauración.

¿O no? porque Allen White aparece en las cocinas del restaurante en este primer tráiler publicado este martes y en el que se puede ver que el caos vuelve a reinar en The Bear, aunque parece que no a causa de las peleas entre los miembros del equipo, como era habitual en las temporadas anteriores. "Es nuestro último día, se nos acabó el tiempo", afirma Ebraheim (Edwin Lee Gibson), mientras se suceden imágenes con una grave inundación que afecta al establecimiento, que además empieza a quedarse sin fondos. Ni siquiera pueden pagar a los proveedores, así que la comida empieza a escasear. Y ahí aparece Richie (Ebon Moss-Bachrach) para lanzar un sentido discurso a sus compañeros: "No tenemos dinero pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder".

Son las primeras imágenes de una temporada que comienza la mañana después de que Sydney, Richie y Natalie (la hermana de Carmine, interpretada por Abby Elliott) descubran que el hasta ahora chef ha dejado el restaurante en sus manos. La temporada girará en torno a un último servicio de The Bear para tratar de hacerse, por fin, con una estrella Michelin. Ocho capítulos que llegan después del sorpresivo lanzamiento de un episodio que era una precuela de la historia que comenzó con la primea temporada, en 2022. Ese episodio especial sigue a Richie y Mikey, el hermano de Carmine y Natalie (Jon Bernthal) mientras se embarcan en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary (Indiana), para entregar un paquete. La primera temporada comenzó cuando, tras la muerte de Mikey, su hermano Carmine, un famoso chef, vuelve a su Chicago natal para gestionar el negocio familiar, un sencillo bar especializado en bocadillos.