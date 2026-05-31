Junio 2026 trae el adiós de The Bear y el regreso de los Targaryen al streaming

Tegucigalpa, Honduras.- Junio de 2026 no es un mes cualquiera para el streaming. Hay despedidas que duelen, regresos que se esperaban con impaciencia y estrenos que llegaron con el peso de nombres grandes a sus espaldas. La parrilla de las plataformas ofrece este mes una concentración de títulos de primer nivel que difícilmente se repite en el calendario anual. The Bear (Disney+, 26 de junio) The Bear, una de las series más famosas de los últimos años, ganadora de 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, llega a su quinta y última temporada con ocho nuevos episodios. La serie dramática protagonizada por Jeremy Allen White centra su nueva entrega en la viabilidad del restaurante, ahora en manos de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott), tras los cambios realizados por Carmy. House of the Dragon (HBO Max, 21 de junio) La tercera temporada de la serie derivada del universo de Game of Thrones, ambientada 200 años antes de la ficción original, promete nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen. La producción ya ha sido renovada por una cuarta temporada, prevista para 2028.

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Cape Fear (Apple TV, 5 de junio) Inspirada en la novela The Executioners y en la película que adaptó Martin Scorsese ("El cabo del miedo", 1991) y producida por Steven Spielberg, la serie retrata el terror de un matrimonio de abogados formado por Anna (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson), cuando Max Cady (Javier Bardem), el criminal al que enviaron a prisión, sale en libertad buscando venganza. Sugar (Apple TV, 19 de junio) La segunda temporada de la serie, protagonizada y producida por Colin Farrell, recupera al detective privado John Sugar, que regresa con un nuevo caso mientras continúa la búsqueda de su hermana desaparecida. El reparto incorpora nuevos nombres como Tony Dalton, Jin Ha y Raymond Lee. Avatar: The Last Airbender (Netflix, 25 de junio) La popular serie sigue a Aang, el joven Avatar, que debe dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) para restaurar el equilibrio de un mundo amenazado por la temible Nación del Fuego. En la segunda temporada, y tras una victoria agridulce, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha.

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