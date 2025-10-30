  1. Inicio
Suzanne Rogers estuvo "varios días en shock" tras su diagnóstico de cáncer

La actriz estadounidense comenzó a tomar "radioterapia y quimioterapia" tan solo tres días después de que terminara el rodaje de la producción Days of Our Lives

  • 30 de octubre de 2025 a las 18:59
Rogers dijo que terminó su tratamiento el 31 de julio y que se siente muy bien. También aseguró que regresará a trabajar en la telenovela "en una semana".

 Foto: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Suzanne Rogers, quien da vida a Maggie Horton en la telenovela Days of Our Lives, habló abiertamente sobre el diagnóstico de cáncer colorrectal que recibió este año.

En una entrevista con el medio TV Insider, la actriz de 82 años confesó que el diagnóstico fue "un shock" para ella, luego de someterse a una serie de pruebas al sentir que algo "no andaba bien".

"Creo que estuve en shock durante varios días porque me cuido mucho. Pero él (el doctor) me dijo: 'Menos mal que lo detectaste a tiempo'", contó.

Rogers comenzó a tomar "radioterapia y quimioterapia" tan solo tres días después de que terminara el rodaje de Days of Our Lives.

"Fue duro saber que tenía que hacerlo cinco días a la semana y que solo tenía el sábado y el domingo libres. Disfruté muchísimo de mis fines de semana porque no tenía que ir al médico. Estaba harta de ir al médico", explicó la actriz.

Rogers también aseguró que su amiga Sunie Ostermann y la actriz, Linsey Godfrey, quien es su hija en la ficción, fueron figuras importantes en su proceso de recuperación.

"Cuando tenía que ir al médico, una de ellas me acompañaba, porque una vez que te dicen la palabra 'cáncer', ya no escuchas nada más", apuntó.

Rogers dijo que terminó su tratamiento el 31 de julio y que se siente muy bien. También aseguró que regresará a trabajar en la telenovela "en una semana".

"Ahora mismo, siento la misma ansiedad que siempre que recibo recetas, porque quiero dar lo mejor de mí y no quiero retrasar a nadie. Esa es la única ansiedad que siento. No es por mi enfermedad, para que quede claro", mencionó.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

