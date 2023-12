Shannen Doherty revela que el cáncer se ha extendido hasta los huesos

No obstante, Doherty mencionó: “No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”... no he terminado”.

Al mismo tiempo, aclaró que no es que le teme a la muerte porque sabe a dónde va y a quiénes verá. “Creo que le temería a la muerte si no fuera una buena persona, pero lo soy”, sostuvo, al mismo tiempo que aseguró que nunca quiere morir.