Julián Gil se enfrenta de nuevo al cáncer de piel

Antes de la operación también invitó a la gente a usar protector solar, algo que él no hizo en su debido momento cuando se expuso al sol y que le ha causado daños oncológicos que continúan manifestándose en su cuerpo.

“Tuve otra aparición (un lunar), así que hoy me voy a tener que operar otra vez, porque volvió el cáncer”, comentó previo a la intervención quirúrgica que se sometió para retirar el pequeño tumor.

En el caso de Gil, las afectaciones no aparecieron inmediatamente. Se manifestaron años después de exponer su físico a la radiación natural (el sol) y artificial (camas de bronceado). De hecho, el año pasado el actor celebró la completa desaparición del cáncer de piel que le diagnosticaron en 2019 y combatió desde entonces. Sin embargo, pese a los cuidados que ha tenido desde 2020, el cáncer volvió.

La primera batalla fue en 2019 cuando su oncóloga le diagnosticó cáncer de piel por primera vez. Gil recibió la noticia como un balde de agua fría, quedó consternado. La incertidumbre por no saber qué iba a pasar después y cómo iba a reaccionar su organismo conforme transcurriera el tiempo fueron factores que lo detuvieron para ventilar lo que ocurría con él. Quiso enfocarse completamente en su tratamiento, incluida una cirugía en el pecho.

A diferencia de la primera vez, Julián ahora tomó la decisión de no callar ni ocultar su circunstancia. Por el contrario, lo externa tanto para concientizar sobre la manera en que aparece y se trata esta enfermedad como para sentirse arropado por fans, seguidores, amigos y compañeros de profesión.

Luego de un periodo que demandó trabajo mental para procesar temores e incomodidades, se animó a contar lo que significó ser paciente de cáncer. El actor publicó la foto de la cicatriz de la operación que se le hizo entre el hombro derecho y el pecho para referir que “quiero contarles que hace un año me diagnosticaron cáncer de piel, para mí fue un shock sumamente grande porque no pensé que me fuera a dar”.