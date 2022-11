Jennifer Aniston anuncia la muerte de su padre con un conmovedor mensaje: “Te amaré hasta el final de los tiempos”

“Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos!”, comenzó diciendo.

Además trabajó en las series de televisión “Search for Tomorrow”, “The West Wing”, “Gilmore Girls” y “Mad Men”. También estuvo en producciones teatrales.

El actor de 89 años fue honrado en junio con un premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Awars por su papel en la telenovela “Days of Our Lives”.

En las últimas semanas la actriz Jennifer Aniston contó el trauma que vivió en los últimos años luego se someterse a varios tratamientos de fertilidad que resultaron fallidos y que le impidieron convertirse en madre.

Contrario a lo que se mencionaba de ella sobre no querer convertirse en madre, Aniston hacia todo lo humanamente posible para tener un bebé.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, confesó a la revista Allure.

La guapa actriz consideró que fue muy liberador contarle al mundo su trauma, pero que a pesar de todo tiene “cero remordimientos”