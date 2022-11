Jennifer Aniston cuenta el trauma de sus tratamientos fallidos para ser madre

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro , bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, confesó la actriz de 53 años.

El sufrimiento en silencio mientras era sometida a la crueldad de los medios del espectáculo dejó en Aniston huellas profundas y lo que más le dolió es que la gente creyera que priorizaba su carrera y no su deseo de ser madre.

“Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera... Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, dijo.

“La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, agregó.

También recordó que fue blanco de numerosas especulaciones en su matrimonio con Brad Pitt y que fue mentira que terminó porque no pudo darle un hijo. “Fue una mentira absoluta. No tengo nada que esconder a estas alturas”.

Al final, la guapa actriz consideró que fue muy liberador contarle al mundo su trauma, pero que a pesar de todo tiene “cero remordimientos”.