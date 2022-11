¿Por qué Carmen Villalobos no quiso tener hijos con Sebastián Caicedo?

“Salvando las distancias tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”, afirmó la famosa de “Sin senos no hay paraíso”.

El colombiano contó en su entrevista con People que desde hace muchos años soñaba con ser padre, pero siempre lo vio complicado porque no era un plan que tenían en común con Carmen.

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más bello que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy”, expresó Caicedo.

“Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, dijo.