Las revelaciones de la mujer a la que Génesis Aleska contrató para hacerle brujería a Nicky Jam

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace unos días circuló en las redes sociales un video en el que se veía a Génesis Aleska, modelo y exnovia del cantante Nicky Jam, hablando con una presunta santera para hacerle un “trabajo” de brujería al artista colombiano. Fue el empresario venezolano, Miguel Mawad, quien compartió el clip y un texto en sus historias en redes sociales, donde escribió: “Amigo @nickyjam abra los ojos, usted no es más que otra víctima igual que yo, no caiga en la magia negra de @aleskagenesis y que lo destruya como hizo conmigo; cuide de usted, de sus amigos, de su dinero y de su familia e hijos. Mire que yo lo considero igual o más inteligente que yo... Pilas!”. VEA: Nicky Jam, el cantante que soñaba con ser famoso para reencontrarse con su madre En las polémicas imágenes se ve a Génesis decir: “Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie, sino para mí. Que Nick Rivera Caminero solo piense en mí y no piense en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”. En la sesión esotérica también se observa a la supuesta bruja fumar un puro mientras la venezolana pronunciaba su conjuro. De un momento a otro también surgió la pregunta de Aleska acerca de cómo podía alejar a Larry (amigo de Nicky) de sus vidas, ante lo que la hechicera contestó: “Eso es haciéndole un trabajo de separación con un pote que yo preparo”. Génesis Aleska intervino para decir: “Porque yo creo que a Larry se le aleja de su vida y él me va a buscar más rápido”. “Haciéndole un pote de separación”, reiteró la mujer. “Este lleva hasta pupú de perro, de gato, de gallo fino, pinguita de perro, azufre, llevo pimienta voladora”, agregó.

Mujer confirma hechizo contra Nicky Jam

Luego del escándalo, presuntamente se crearon varias cuentas en redes sociales, desde las que se hacían pasar por la hechicera, por lo que la mujer salió al paso para defenderse y reveló cómo fue que Génesis Aleska la buscó. “Me quiero dirigir a todos los televidentes ya que me estoy viendo envuelta en una situación, les quiero aclarar que sí, no voy a negar, Génesis Aleska me contrató, para hacerle una consulta, para montarle unos trabajos, pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rodando, que “La negra Francisca” de que cobro esto, que cobro aquello, eso es falso. Esa es una cuenta que crearon falsa”, comenzó diciendo la fémina a través de un video casero.

@venezolanisimotv Miguel Mawad compartió el testimonio de la supuesta “bruj4”, quién no se identificó pero si aclaró que hay diferentes tipos de creencias. Además, de revelar que si trabajó para Aleska Genesis😳 ♬ sonido original - Venezuela TV 🇻🇪