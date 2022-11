Difunden video de exnovia de Nicky Jam haciéndole brujería para reconquistarlo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Génesis Aleska se volvió tendencia en las redes sociales en las últimas horas luego que filtraran un video de ella haciéndole brujería a su exnovio, el reguetonero Nicky Jam para reconquistarlo.

Y es que en varios videos que circulan aparece la guapa mujer pidiéndole ayuda a una santera para que le ayude a recuperar al famoso cantante con el fin de que solo tenga ojos para ella.

En las imágenes se puede ver a la guapa modelo decir: “Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie, sino para mí. Que Nick Rivera Caminero solo piense en mí y no piense en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”.

VEA AQUÍ: Nicky Jam, el cantante que soñaba con ser famoso para reencontrarse con su madre

La santera, que “fumaba el puro” cuando la venezolana decía su “conjuro”, pidió que el intérprete de “El Perdón” no tenga paz, no pueda dormir y no pueda estar sexualmente con nadie más que con Aleska.

Asimismo, mencionó que Nicky Jam es “fatal” y que ella tuvo que enseñarle muchas cosas porque no las daba.

La santera mencionaba constantemente que no era bueno en la cama y ella respondió: “No. Yo creo que por eso sus inseguridades”.

De igual forma preguntó cómo podía alejar a Larry de su vida porque así Nicky la va a buscar más rápido y la mujer contestó que sería un trabajo de separación que es una mezcla que lleva heces de perro, gato y de gallina fina.