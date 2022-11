Fan mexicana de Cesia Sáenz se tatúa su firma en el brazo de forma permanente

La artista hondureña se dio cuenta del tatuaje a través de las redes sociales, por lo que no pudo evitar reaccionar sorprendida y a la vez agradecida por el enorme gesto de la chica.

“Me mueroooo qué hermosuraaaa nooooooo me muero de ternuraaaaa, la amooooo”, escribió Sáenz en los comentarios del video, al tiempo que agregó: “Estoy súper enamorada de ustedes, me hacen feliz y me dan fuerza”.

“Cesia es el ser humano con las vibras más lindas del mundo, se los prometo. Cesi de mi corazón, gracias por todo, te adoroo. Valió la pena cada kilómetro recorrido, un abrazo tuyo y se me reinició la vida, de verdad, qué lindo corazón tienes y esa humildad que te caracteriza. Qué lindo ser parte desde el inicio y qué orgullo ver todo lo que estás logrando, no dudes nunca del amor que mereces”, respondió la mexicana en otra publicación, donde compartió fotografías que se tomó con la intérprete de “X ti ya no” en su recorrido por México.

LE PUEDE INTERESAR: “Sigues envuelta en la soberbia”: críticos arremeten contra Cesia en cuarto concierto en La Academia