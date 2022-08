Su momento más difícil en La Academia y lo que pensó tras las primeras críticas: confesiones de Cesia Sáenz

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cesia Sáenz se apresta para estrenar su primer sencillo tras ganar La Academia. La joven originaria de Comayagua, Honduras, grabará el tema “Me rehúso” de Danny Ocean, pero con un arreglo distinto, adaptado a su estilo y color de voz. Desde que se coronó campeona del concurso de canto, Cesia ha recorrido varios medios de comunicación en México en compañía de sus compañeros, Andrés y Mar, ganadores del segundo y tercer lugar, respectivamente. Fue justamente durante una entrevista con Infobae, que la catracha de 23 años fue consultada sobre algunos aspectos de su estadía en el programa y sus impresiones al salir de él. Una de las primeras consultas fue sobre su presunta rivalidad con la ecuatoriana Mar, por lo que Cesia, nuevamente, dejó claro que no hay ninguna pelea entre ellas y aseguró que ambas están sorprendidas al saber las múltiples teorías que algunas personas inventan sobre ellas en las redes sociales. VEA: “Gracias por no correrme”: La razón por la que Yahir no volverá a conducir tras su debut en La Academia “Todo se ve exagerado y es sacado de contexto”, dijo Cesia sobre las actitudes que muchas personas dicen percibir entre ellas. Mar asintió con su cabeza dándole la razón a su compañera, pues ahora que están fuera de la casa del reality han demostrado ser muy amigas.

RECUERDOS AMARGOS

Por otro lado, le consultaron sobre su momento más difícil dentro del concurso, pues ella fue una de las más atacadas, tanto por los críticos como por parte del público. “El peor momento fue cuando acababa de entrar, que todavía no podía asimilar o terminar de adaptarme a mis compañeros, porque soy extrovertida en mi personalidad, pero cuando se trata de convivir soy tímida. Me cuesta confiar en las personas, entonces eso me costó”, reveló ella, pero ahora con una sonrisa que transmite confianza y comodidad. Además, Sáenz reconoció lo mucho que el programa le ha ayudado a crecer, no solo como artista, sino a nivel personal, pues fue ahí donde descubrió los muchos problemas que venía arrastrando y que la limitaban a ser su mejor versión. ADEMÁS: Los momentos más memorables de Cesia Sáenz en La Academia “La inseguridad que traía, traía muchos problemas psicológicos, problemas de mi vida personal, que ahí los empecé a sacar, porque nunca lo había hecho y La Academia me ayudó a eso, a sacarlo todo y a seguir creciendo”, enfatizó.

¿SOBERBIA?

Desde sus primeras apariciones en el escenario, el juez Arturo López Gavito acusó a Cesia de ser soberbia y no escuchar las críticas. Incluso, el comentario del productor de música fue tan recurrente que ella terminó llorando dentro de la casa mientras sus compañeros, quienes para entonces había aprendido a conocer su esencia, la consolaban y la hacían ver que él estaba equivocado. Cesia también confesó que las primeras críticas le generaron conflicto, pues admitió que “no las tomé de manera inteligente, por lo que yo traía (traumas y problemas emocionales) no traía ese nivel de inteligencia emocional que ahora ellos (La Academia) me ayudaron a crecer”, ya que reconoce que aunque estuvo incorrecto que la etiquetaran como algo que no es, cada comentario, por duro que fuera, la convirtió en la persona resiliente que es hoy. ADEMÁS: “Sigues envuelta en la soberbia”: críticos arremeten contra Cesia en cuarto concierto en La Academia

SU MEJOR PRESENTACIÓN Y SU APRENDIZAJE

Otra de las preguntas que recibió fue cuál era su canción favorita de todas las que interpretó en La Academia. Ella sin pensarlo dijo: “Yo sentí una conexión muy importante en ‘Por Amor’, ‘Oye’ y ‘El me mintió’, porque en esa última como que conté la historia con mi papá y en ‘Por Amor’ tuve una conexión con Dios, porque una noche antes yo oré y nunca lo había hecho, entonces ahí descubrí que eso sí llega y sí toca”, confesó. “Fue la presentación que más disfruté, de toda La Academia y no fue tanto por el nivel vocal o la dificultad de la canción sino porque en serio se la canté a él (a Dios) y sentí una paz al cantarla que no me iba a importar si me hacían malas críticas, si ganaba o no... Así tenía el pensamiento yo, que no importaba ni siquiera si quedaba entre los tres primeros lugares”, indicó. Entre los aprendizajes que se llevará de forma permanente en su camino como artista están el salir de su zona de confort y no temer a tomar riesgos, pues incluso, puede enamorarse del resultado si lo hace con actitud positiva y dando lo mejor de sí. Tanto así que ahora considera incluir la salsa en alguna de sus futuras canciones: “No sabía que podía bailar y que podía cantar, aquí lo vine a descubrir, pero sí creo que me gustaría cantarla (salsa) y mezclarlo con géneros como R&B y hacer cosas bien locas”. “Y espero que sí me den la oportunidad, pues (Sony Music) le ha dado la entrada a una mujer muy loca que espera hacer cosas muy locas”, finalizó entre risas.