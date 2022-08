¿Arturo López Gavito está saliendo con la actriz transexual Karla Gasón? Esto es lo que se sabe

“Me entristece que esta relación esté tan devaluada... En un principio no era así”, respondió el juez de La Academia.

En algunas de estas publicaciones, Karla ha nombrado a Gavito como su esposo, hecho que el juez no desmintió.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El nombre de Arturo López Gavito se ha vuelto tendencia en las redes sociales, no solo por su participación en el reality de cocina MasterChef Celebrity, sino también por un presunto romance.

Otro de los momentos más memorables de Arturo López Gavito en La Academia fue cuando en 2019, cuando en una de las presentaciones de La Academia, la también hondureña Angie Flores tuvo que interpretar una canción de Ana Bárbara, sin imaginar que la artista sería su compañera en el panel de críticos tres años más tarde.

“Aparte, te pusieron una canción que es realmente espantosa, es horrible, no entiendo cómo alguien hace eso, Es como película de ‘Clavillazo’. Ahí está tu gran virtud, que a pesar del bodrio de canción, tu voz estuvo por encima de todo y lo lograste hacer mejor de quien quiera que la cante”, dijo Gavito a Flores.

Luego, Ana Bárbara tuvo la oportunidad de responderle: “Aunque algunos consideren que esta canción es una porquería. Aunque algunos jueces opinen que hacemos canciones que son un ‘bodrio’, ojalá y aprendan cuando dan una crítica a respetar la obra. No importa que no nos guste, no podemos ofender. Una cosa es criticar y otra ofender, decir algo con esa autoridad que da, el poder de esa silla, puede ser muy doloroso y puedes herir sentimientos.”, dijo mientras abrazaba a Adal Ramones, quien conducía en ese entonces el programa.

Tras la presentación, Gavito también se reivindicó en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Todo mi reconocimiento, admiración y cariño @anabarbaramusic . Es usted una estrella que cada día brilla más. Esta noche nos hizo vibrar en @laacademiatv”.