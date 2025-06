La respuesta del gobierno hondureño se concentra en el programa "Hermana, Hermano, Vuelve a Casa", que busca brindar asistencia básica a los deportados. Incluye un bono único de 100 dólares para alimentación y apoyo inicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que las medidas son mínimas frente a la magnitud del fenómeno.

Al igual, el vicecanciller de Honduras, Antonio García, lanzó un mensaje a la administración Trump y, en particular, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de buena parte de las detenciones y expulsiones de migrantes.

“Queremos que se respete la ley, el debido proceso y la integridad humana. Nos preocupa cuando estas redadas se hacen en lugares públicos. Nos preocupa lo que pasa después, cuando el migrante queda sin derecho a defensa, sin posibilidad de impugnar su deportación, sin margen para prepararse”, declaró García.

Detalló que el gobierno firmó un acuerdo con un bufete de abogados en Estados Unidos para ofrecer asistencia legal a los hondureños detenidos. El objetivo es evitar deportaciones arbitrarias y garantizar audiencias justas. Pero también reconoció los límites.

“Es lo único que nos queda: asesoría legal. Porque al final, ellos están en su país y deciden cómo actuar. Lo doloroso es que muchas veces, cuando el juez dice ‘usted no tiene derecho a quedarse’, el migrante es arrestado en ese mismo momento. Si el juez le da una prórroga, no lo tocan. Pero si no, se lo llevan, sin siquiera permitirle despedirse ni recoger sus cosas. Eso no es justicia”, dijo.