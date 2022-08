Esta fue la razón por la que Vanessa Claudio no sustituyó a Yahir en La Academia: 20 años

Cabe recordar que el debut de Yahir como conductor de La Academia fue fuertemente criticado por la audiencia a través de las redes sociales, donde enfatizaban cada error del cantante en vivo.

“Estoy muy sorprendido del tipo de hate, nunca había vivido esto en mi vida tan rudo, entonces ahora que me pasó, que me meto a la conducción, me pasó que me doy cuenta de las ganas que tiene la gente de que uno haga las cosas mal para pegarle en la cara”, dijo en una ocasión.

La Academia culminó el pasado 14 de agosto, cuando la hondureña Cesia Sáenz se coronó ganadora, seguida por el mexicano Andrés Encinas, Mar Rendón en el tercer lugar, Nelson de Guatemala en el cuarto y Rubí en el quinto y último lugar.

