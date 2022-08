El regalo del director Alexander Acha a los cinco finalistas de La Academia

Una de las principales críticas de la gestión de Alexander fue Lola Cortés, quien en el pasado también fue directora de La Academia, pero que renunció al cargo a mitad del programa.

Durante esta Academia: 20 años fueron varias las veces que ambos discutieron por algunos desacuerdos, dando de qué hablar entre sus seguidores y los alumnos.

Una de las más fuertes fue cuando Cortés daba sus impresiones a Andrés, el concursante mexicano, diciéndole que no tuvo una buena respiración durante la interpretación y también cuestionó el montaje de su canción “esto fue peor que la primera vez”, le dijo al alumno.

Ante esto, Acha pidió la palabra para decir que no estaba de acuerdo, además de defender a Andrés, tras lo cual, Cortés respondió que “los maestros no están funcionando”.

Luego, Lola dijo que Andrés estuvo a punto de derribar a una bailarina mientras cantaba y bailaba y aseguró que debía estar al tanto de su entorno; Acha no estuvo de acuerdo, pues dijo que eran los bailarines quienes quitarse para no chocar contra el cantante y que la presentación solo se ensayó una vez.

“¿Entonces no ensayaron juntos los bailarines con el cantante?”, dijo ella molesta. “Ensayaron juntos una vez”, dijo Alexander Acha con duda y mirando a Andrés para que confirmara lo que decía.

Esto detonó una vez más el enojo de la artista y reclamó: “El director no sabe si lo ensayaron, el directo no está enterado de los ensayos. Señor, qué vergüenza que el director no esté enterado de los ensayos y le tenga que preguntar a su alumno cuántas veces ensayaron. Aquí nadie sabía lo que estaba haciendo y el director ni siquiera estuvo en los ensayos”.

“No me dejan estar presente”, intervino él, entonces Cortés concluyó: “Entonces usted me está diciendo que solo viene los fines de semana a solo dar la cara. ¡Ah, entonces tenemos un director que solo da la cara porque no le dejan estar presente! Yo sé perfectamente lo que es ser una directora y estuve en todos los ensayos e incluso prohibí canciones que no se deberían de cantar y usted no lo está haciendo, no está al nivel, ese es el problema”, agregó exaltada.

Luego Acha le reclamó sus declaraciones y le recordó que ella ni siquiera había terminado de dirigir La Academia cuando desempeñó el papel.