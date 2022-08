VIDEO: Así audicionó la hermana de Cesia Sáenz para entrar a La Academia ¿Por qué no fue elegida?

Aunque la jovencita no quedó entre los elegidos para entrar al concurso de canto, su hermana Cesia Sáenz logró ser la representante de Honduras y no solo eso, sino que se convirtió en la ganadora del reality show.

“¿Y si no quedas, qué vas a hacer?”, le preguntaron, a lo que ella respondió “A volver a intentarlo por tercera vez, espero que si no me dejan me permitan ser modelo”, agregó entre risas.

Tras su interpretación, la joven fue felicitada por el jurado, quienes le predijeron un futuro magnífico en la industria musical y le aconsejaron que no permita que nadie defina su camino en la vida.

Suny se retiró rota en llanto, entre aplausos de parte del último filtro de los jueces del casting para ingresar a La Academia: 20 años. Lamentablemente, el cupo solo era para un hondureño y la elegida fue Cesia, aunque en tal como lo adelantó, Suny se mostró feliz del resultado y apoyó a su hermana en todo momento.

