Muere Bill Hayes, el protagonista de la serie “Days of our lives”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El actor Bill Hayes, conocido por su papel de Doug Williams en la telenovela de la NBC “Days of Our Lives”, murió el viernes a los 98 años. Así lo confirmó en las últimas horas su agente, quien no brindó detalles sobre el deceso.

Bill estaba casado con la también actriz Susan Seaforth Hayes, con quien interpretó el papel de una pareja en pantalla por más de tres décadas.

Este actor interpretó a Doug Williams desde desde 1970 hasta diciembre de 2023. Él y su esposa recibieron los premios Lifetime Achievement en los Emmy de 2018 por su trabajo en esta serie de televisión.