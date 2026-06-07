Sofía Vergara: El Mundial es para olvidar las diferencias raciales, políticas y religiosas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz colombiana Sofía Vergara abandera una contundente llamada a la comunidad hispana para vivir un histórico Mundial que olvide las diferencias raciales, políticas y religiosas, un mensaje de unión que promueve como embajadora de Telemundo. "Este es un momento de pasarla bien, de felicidad, de paz, de ser compañeros, de ser hermanos (...) de tenernos tolerancia. No somos enemigos en el mundo, simplemente es un deporte", indica Vergara en una entrevista con EFE. La actriz de emblemáticas series como la comedia 'Modern Family' o la miniserie de Netflix 'Griselada' se confiesa impregnada de la intensidad con la que se vive el fútbol en su natal Colombia, una energía que es difícil de replicar en Estados Unidos. "La pasión, la energía y lo que tenemos nosotros por ese deporte no se puede comparar a la que se tiene en este país", admite la barranquillera.

Aunque matiza que EE.UU. poco a poco se está contagiando del espíritu latino por el fútbol, en parte por el fervor que la comunidad hispana, predominante en el país, le inyecta a un deporte al que tradicionalmente llaman 'soccer'. La enorme ola de migrantes ha transformado el panorama deportivo, convirtiendo a esta gran competición, que comienza en México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en un puente que le permite reconectarse con los recuerdos de su infancia. "Cuando pienso en el Mundial siempre pienso en lo emocionante que era cuando vivía en Colombia", rememora. Para Vergara, la Copa del Mundo que se celebra tanto en México como en EE.UU. y Canadá va más allá de un simple evento deportivo de televisión, y se presenta como un ritual arraigado a la herencia familiar.

"Nos gusta siempre comer, gritar, pelear. (El Mundial) es estar en familia y poder uno pues divertirse, y sentir la energía, la emoción todos juntos", confiesa. Al echar la vista atrás, evoca el Mundial de 1994, que precisamente se celebró en EE.UU., una época dorada para los cafeteros con figuras como René Higuita y Carlos 'el Pibe' Valderrama. "Para nosotros eran Dios y cada partido, cada emoción de ese mundial fue impresionante", recuerda. Este año no será menos para Vergara, quien apoyará a la selección colombiana en su andadura por la competición. "Mi equipo favorito tiene que ser Colombia, lógicamente. Además que este año tenemos a James Rodríguez, que parece que este es su último mundial, y eso va a ser algo muy emotivo para los colombianos", añade.

Raíces, emoción y un GOL cantado en español