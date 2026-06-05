Taylor Swift y Travis Kelce se casarían en el centro de Nueva York, afirman

La historia de la pareja arrancó en el verano de 2023 cuando Kelce asistió a uno de los conciertos del Eras Tour en el estadio Arrowhead, donde juega como ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con la intención de entregarle a Swift una pulsera de amistad personalizada con su número de teléfono. El plan falló, pero semanas después lo contó abiertamente en su podcast New Heights. La anécdota se hizo viral, y el resto es historia.