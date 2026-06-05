Taylor Swift y Travis Kelce se casarían en el centro de Nueva York, afirman

Nueva York sería el escenario de la boda más aguardada del año. Taylor Swift y Travis Kelce, pareja desde 2023 y comprometidos desde agosto del año pasado, celebrarían su matrimonio el próximo 3 de julio en pleno Manhattan, según reportó TMZ citando una fuente con conocimiento directo de los preparativos.
La ciudad que nunca duerme recibirá a la pareja que, quizás mejor que ninguna otra en la cultura pop contemporánea, encarna la vida pública llevada al límite.
Una fuente le confirmó al portal estadounidense que la boda tendrá lugar "en el medio de Manhattan", aunque el recinto exacto sigue siendo un misterio.
Entre los escenarios que han circulado con más fuerza en medios especializados figuran el Madison Square Garden, el Rockefeller Center, el Central Park, el Radio City Music Hall y la Biblioteca Pública de Nueva York, íconos todos de una ciudad que Swift conoce bien y que, desde hace años, considera su hogar.
Desde el anuncio del compromiso, fuentes cercanas a la pareja aseguraron a People que la ceremonia será "un asunto privado y no un espectáculo", y que la pareja pretende "mantenerlo más íntimo".
Sin embargo, cualquier intento de discreción choca con la magnitud pública de sus protagonistas: la cantante más escuchada del mundo y uno de los jugadores más reconocidos de la NFL.
La historia de la pareja arrancó en el verano de 2023 cuando Kelce asistió a uno de los conciertos del Eras Tour en el estadio Arrowhead, donde juega como ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con la intención de entregarle a Swift una pulsera de amistad personalizada con su número de teléfono. El plan falló, pero semanas después lo contó abiertamente en su podcast New Heights. La anécdota se hizo viral, y el resto es historia.
En septiembre de ese mismo año, la pareja hizo pública su relación. Dos años de noviazgo —tan intensos como sus carreras individuales— desembocaron en el momento que millones esperaban.
El 26 de agosto de 2025, Swift y Kelce anunciaron su compromiso mediante publicaciones simultáneas en Instagram con el texto "Tu maestra de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar", acompañado de imágenes del jugador arrodillado en un jardín lleno de flores y un primer plano del anillo.
Kelce reconoció después, en una entrevista con Erin Andrews de Fox Sports, que los nervios le jugaron en contra: "Las palmas definitivamente sudaban", dijo. "Soy un tipo emocional, así que hubo algunas lágrimas. Ha sido un camino emocionante hasta este día, y no puedo esperar a pasar el resto de mi vida con ella".
Fuentes cercanas a la pareja señalaron a People que tanto Swift como Kelce están asumiendo la organización de la boda como una "asociación", para garantizar que nada resulte "apresurado". La lista de invitados, aunque no confirmada oficialmente, incluiría a figuras como Selena Gomez, Zoë Kravitz, las hermanas Haim, Abigail Anderson y Brittany y Patrick Mahomes, además del círculo íntimo de Kelce.
Por ahora, ni Swift ni Kelce han hecho declaraciones públicas sobre los detalles de la ceremonia. La ausencia de confirmaciones oficiales no ha hecho más que alimentar la expectativa. Manhattan aguarda.