¿Se reconcilian? El gesto de Shakira y Piqué que está dando de qué hablar a nivel mundial

Shakira y Gerard Piqué están dando de qué hablar en redes sociales con un gusto que, aparentemente, podría generar rumores de reconciliación. ¿Qué pasó o solamente es algo sin importancia?
Shakira y Gerard Piqué finalizaron su relación el 4 de junio del año 2022, tras más de doce años de amor y dos hijos en común, Milan y Sasha. Esa noticia dio de qué hablar hasta la fecha.
Posteriormente, inició la guerra entre ambos ya que Shakira hizo un par de canciones con indirectas hacia el exjugador y este le respondió, aunque de manera educada. Lo cierto es que la relación no estaba nada bien.
Incluso ambos se dejaron de seguir en redes sociales, demostrando que no querían saben el uno del otro y la única relación era por sus hijos.
No obstante, el gesto que está dando de qué hablar a nivel mundial es que han vuelto a seguirse mutuamente en sus perfiles oficiales de Instagram.
En redes sociales como X y otras ha surgido la duda si este gesto es la antesala de una reconciliación o, al menos, la firma definitiva de la paz.
Este inesperado acercamiento parece confirmar que ambos han decidido firmar una tregua definitiva tras años de reproches públicos y canciones cargadas de indirectas.
Un grupo de fans de la colombiana fue quien descubrió que Shakira y Piqué volvieron a seguirse en Instagram después de años distanciados.
Pero no solo eso. La expareja también ha recuperado algunas de las imágenes que publicaron juntos durante su largo noviazgo.
Han pasado cuatro años desde que decidieran emprender rumbos por separado, un tiempo más que prudencial en el que Shakira ha conseguido sanar sus heridas y perdonar al padre de sus hijos.