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¿Se reconcilian? El gesto de Shakira y Piqué que está dando de qué hablar a nivel mundial

Shakira y Piqué encendieron las redes sociales luego de cuatro años de haber finalizado su relación

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 12:49
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Shakira y Gerard Piqué están dando de qué hablar en redes sociales con un gusto que, aparentemente, podría generar rumores de reconciliación. ¿Qué pasó o solamente es algo sin importancia?

Foto: Cortesía redes
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Shakira y Gerard Piqué finalizaron su relación el 4 de junio del año 2022, tras más de doce años de amor y dos hijos en común, Milan y Sasha. Esa noticia dio de qué hablar hasta la fecha.

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Posteriormente, inició la guerra entre ambos ya que Shakira hizo un par de canciones con indirectas hacia el exjugador y este le respondió, aunque de manera educada. Lo cierto es que la relación no estaba nada bien.

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Incluso ambos se dejaron de seguir en redes sociales, demostrando que no querían saben el uno del otro y la única relación era por sus hijos.

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No obstante, el gesto que está dando de qué hablar a nivel mundial es que han vuelto a seguirse mutuamente en sus perfiles oficiales de Instagram.

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En redes sociales como X y otras ha surgido la duda si este gesto es la antesala de una reconciliación o, al menos, la firma definitiva de la paz.

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Este inesperado acercamiento parece confirmar que ambos han decidido firmar una tregua definitiva tras años de reproches públicos y canciones cargadas de indirectas.

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Un grupo de fans de la colombiana fue quien descubrió que Shakira y Piqué volvieron a seguirse en Instagram después de años distanciados.

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Pero no solo eso. La expareja también ha recuperado algunas de las imágenes que publicaron juntos durante su largo noviazgo.

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Han pasado cuatro años desde que decidieran emprender rumbos por separado, un tiempo más que prudencial en el que Shakira ha conseguido sanar sus heridas y perdonar al padre de sus hijos.

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