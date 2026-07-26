Con seguridad y elegancia, Angie Ordóñez se convierte en la Reina Ferisan 2026

San Lorenzo, Valle.- Su andar firme sobre la pasarela, la claridad con la que respondió su pregunta y el dominio escénico que mantuvo durante toda la velada bastaron para que Angie Brigitte Ordóñez, de 15 años, se convirtiera en la nueva Reina Ferisan 2026, imponiéndose ante el jurado calificador como la gran soberana de San Lorenzo. La joven candidata también se llevó la distinción a Mejor traje típico por una creación bautizada "La diosa de la isla de los pájaros", cuyo significado detalló con soltura frente al jurado y el público que llenó las graderías del Instituto Felipe Enrique Augustinus (IFEA), entre el que destacaba una de las barras más numerosas de la noche coreando su nombre. Ordóñez sumó además las bandas de Señorita Elegancia, Responsabilidad, Modelo y Cultura, consolidándose como la gran protagonista de la jornada.

La velada también reconoció a otras sanlorenzanas. Clereth Fúnez, cuya barra igualmente hizo notar su presencia desde las graderías, se quedó con la banda de Reina del Carnaval y, gracias al voto del público depositado en las urnas de cada candidata, sumó también el título de Señorita Simpatía. A estos reconocimientos se añadieron las bandas de Señorita Vida, distinción otorgada por EL HERALDO, y Mejor silueta. Karoline Robles fue distinguida como Reina de Turismo y se llevó además las bandas de Mejores piernas y Mejor rostro, mientras que Skarleth Cruz obtuvo el título de Primera Princesa junto con la banda de Señorita Amistad.

El jurado calificador, conformado por Claudia Díaz, Efraín Farach, Yariela García, Miguel Marichal y Cinthya Bardales, tuvo a su cargo la evaluación de las candidatas a lo largo de tres pasarelas y una ronda de preguntas, ejercicio del que salieron definidos la corona principal y los títulos de la corte de honor.

Una gala de tres actos

La velada arrancó cerca de las 9:00 de la noche con un Opening en el que todas las candidatas salieron enfundadas en el mismo diseño de vestido verde brillante para ejecutar una coreografía conjunta, antes de que cada una tomara la pasarela de manera individual frente a un recinto que lució abarrotado. Tras una pausa ―momento que aprovecharon para subir al escenario Óscar Leiva, Juan Carlos Alemán y Elmer Duarte, encargados de amenizar la fiesta― llegó el turno de lucir los trajes típicos, categoría en la que la sal, la garza, el camarón y la figura del patrono San Lorenzo se repitieron como hilo conductor en buena parte de los diseños, todos confeccionados por manos sanlorenzanas.

Ya en la recta final, las candidatas desfilaron en traje de gala, con los vestidos ceñidos en tonos rojos como la apuesta más repetida, aunque también hubo espacio para el rosado, el negro, el azul iridiscente y el champagne. Una pregunta al azar por candidata cerró la etapa de calificación antes del veredicto final. Además de los títulos antes mencionados, la velada repartió otras distinciones. Meylin García se adjudicó Mejor cabello, mientras que Kimberlin Martínez fue reconocida como Señorita Perseverancia y también con la banda a Mejor sonrisa.

Lo que viene