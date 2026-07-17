San Lorenzo se engalana para elegir a su nueva Reina Ferisan 2026

Tegucigalpa, Honduras.- San Lorenzo, Valle, se dispone a vivir una de las veladas más esperadas del año con la elección de la Reina Ferisan 2026, certamen que este sábado 25 de julio reunirá a siete jóvenes representantes de distintos barrios y colonias, y que servirá de preámbulo a la gran coronación prevista para el 8 de agosto, fecha en que la feria patronal abrirá oficialmente sus puertas. De acuerdo con lo expresado por Juan Carlos Paredes, presidente del comité organizador de Ferisan, a EL HERALDO, las candidatas se presentarán en tres momentos del programa: primero en un baile de apertura conjunto en el que cada una también desfilará de manera individual; posteriormente en traje típico, etapa en la que se evalúa tanto el porte como la explicación cultural de la vestimenta; y finalmente en traje de noche, instancia en la que cada joven responde una pregunta ante el jurado. El propio dirigente detalló que un cuerpo de jurados calificará de manera independiente cada presentación, y que la suma de las puntuaciones definirá a la Reina Ferisan, la Reina del Carnaval y la Reina del Turismo —primer, segundo y tercer lugar, respectivamente—, además de la primera princesa.

El jurado también otorgará distinciones como Mejor traje típico y Señorita Elegancia, entre otras categorías. A ello se suma un amplio número de reconocimientos paralelos que se repartirán durante la velada, entre ellos Mejor cabello, Mejores piernas, Mejor sonrisa y Señorita Vida, esta última entregada por EL HERALDO.

El premio a la simpatía, explicó, quedará en manos del público, que depositará su voto en urnas dispuestas para cada candidata al momento de ingresar al recinto.

Por la corona de este año competirán Clereth Fúnez, de 16 años; Angie Ordóñez, de 15; Meylin García, de 15; Kimberlin Martínez, de 17; Yackelin Baca, de 18; Karoline Robles, de 17, y Skarleth Zelaya, de 15 años. La conducción de la velada, a desarrollarse en el gimnasio del Instituto Felipe Enrique Augustinus (IFEA) , estará a cargo de Laura Meza y Erik Chavarría, según confirmó el presidente del comité. La noche contará, asimismo, con un espectáculo musical a cargo de Óscar Leiva, Juan Carlos Alemán y Elmer Duarte.

De cara a la feria

La coronación oficial de la nueva soberana se realizará el sábado 8 de agosto, jornada que marcará también la apertura formal de la feria, cuyos festejos se extenderán durante una semana e incluirán, entre otros, competencias de natación y pesca, además de los tradicionales carnavalitos. Entre los momentos más esperados figura la Noche Veneciana, un desfile de embarcaciones iluminadas acompañado de un despliegue de fuegos artificiales, actividad que el comité ha rescatado en años recientes con notable acogida del público. La semana de celebraciones cerrará con el desfile de carrozas, el desfile hípico y el Carnaval del Pacífico Internacional, que en esta edición reunirá, según detalló Paredes, a 16 agrupaciones musicales nacionales e internacionales.