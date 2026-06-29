Cuatro comunicadores reciben los Premios al Periodismo 2026 de la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), presidida por Juan Diego Zelaya, celebró este lunes la entrega de los Premios al Periodismo 2026, máximas distinciones otorgadas por la comuna capitalina a miembros de la prensa.

Entre los galardonados se encontraba Emilio Flores, fotorreportero de EL HERALDO, quien recibió el premio "Dr. Henry D. Guilbert", distinción otorgada a quienes destacan en la fotografía periodística. El jurado lo reconoció por "su destacada labor (...) captando con sensibilidad, profesionalismo y alto sentido informativo imágenes que reflejan la realidad nacional y el acontecer ciudadano".

Al recibir la presea, Flores agradeció a la ciudad que ha retratado con su lente. "Los fotoperiodistas buscamos arduamente capturar hechos de la vida cotidiana, imágenes que cuentan historias que no son olvidadas, sino que son una interpretación honesta de los hechos que a diario se viven en la ciudad y en el país", expresó.

El máximo galardón, el premio "Céleo Murillo Soto", recayó en el comunicador José Francisco Zúñiga, veterano de HRN y Corporación Televicentro, con 38 años de trayectoria en los medios nacionales. De acuerdo con el acta, el jurado valoró "su capacidad de informar con objetividad, credibilidad y sentido humano, manteniendo durante décadas una labor periodística cercana a la población, especialmente en momentos de interés nacional, emergencias y acontecimientos de impacto social". "Recibir este reconocimiento (...) representa para mí un mayor compromiso con los valores que deben guiar nuestra profesión: la ética, la responsabilidad y la búsqueda de la verdad", dijo el comunicador, después de dedicar el premio a Dios, a su hija, a su esposa y a todos los colegas que hacen posible el trabajo detrás de cámara.

El premio "Óscar Asfura Marcos" fue para el camarógrafo José Oseguera, de Hable como Habla (HCH), reconocido por "su entrega profesional, compromiso con la información y destacada contribución en el área de camarografía televisiva". En su ausencia, lo representó su compañero Nelson Sorto. Por su parte, el premio al "Medio digital", incorporado este año con carácter permanente a la lista de distinciones municipales, fue entregado a Proceso Digital, representado por su directora, Marlen Iveth Perdomo de Zelaya, en reconocimiento a su aporte al periodismo digital y a la defensa del sistema democrático.