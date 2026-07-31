Gala en Tegucigalpa honra la trayectoria del empresariado nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La noche de ayer, el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa abrió sus puertas para congregar a lo más granado del empresariado nacional, en una velada dedicada a rendir homenaje a quienes, con empeño y perspicacia, han cincelado el rumbo económico de Honduras. El protocolo dio inicio con un brindis en honor a los 28 años de Manpower Group en el país, gesto recibido con genuino entusiasmo por los presentes, y que se selló con un caluroso aplauso hacia los homenajeados que ocuparían, minutos después, el centro de la atención. Entre los cerca de 45 asistentes que llenaron el salón, ataviados con el decoro propio de estas citas, circulaba un ambiente de cordialidad franca, salpicado de conversaciones sobre los vaivenes del mercado laboral y las proezas empresariales de cada comensal. La velada, lejos de ceñirse a un mero protocolo, se sintió como un reencuentro entre pares que, desde sus respectivas trincheras corporativas, comparten el propósito común de impulsar la prosperidad hondureña y centroamericana.

El momento medular de la noche llegó de la mano de Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, quien viajó expresamente desde México para disertar sobre "Tendencias laborales: liderar en un mundo del trabajo en constante cambio".

Su ponencia, escuchada con atención casi reverente, desgranó, entre otros temas, las áreas de mayor escasez de talento a escala global y las competencias más codiciadas por las organizaciones contemporáneas, mientras los comensales degustaban, tiempo tras tiempo, un menú de tres estaciones que acompañó la exposición. En ese marco de sobriedad festiva se distinguió la figura de don Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y de la revista Estrategia & Negocios, reconocido por su peso empresarial dentro y fuera de las fronteras hondureñas.



Junto a él desfilaron 36 figuras adicionales de sectores tan diversos como la banca, la industria farmacéutica, el agro, las telecomunicaciones y el consumo masivo. Entre ellas, Thibaud Aymeric, CEO de Corporación Flores; Walter A. Mejía, presidente ejecutivo de Davivienda; Pamela Molina, presidenta de la fundación de Grupo Agrolíbano; Joel Muchnik, gerente general del Hotel Intercontinental Tegucigalpa; Alex Martínez, country manager de Farma Value, y Ana Maier, vicepresidenta y decana académica de la Escuela Agrícola Panamericana, entre otros nombres que engrosaron esta lista de homenajeados.

No todos pudieron hacerse presentes físicamente, aunque la mayoría de las ausencias quedaron suplidas por representantes que recogieron, en sus nombres, el testimonio tangible de una carrera bien labrada.