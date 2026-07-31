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La élite empresarial hondureña se reúne en velada de honor

Representantes de la banca, el agro, el consumo masivo, entre otros sectores, se reunieron anoche durante una gala que reconoció la trayectoria y el aporte del empresariado al desarrollo del país

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 17:33
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Don Jorge y Sebastián Canahuati.

 Foto: Álex Pérez | EL HERALDO
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Claudia Zelaya e Issis Sandoval.

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Mabel Álvarez y Walter Mejía.

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Carlos Sosa y Jorge Cano.

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Nahúm García, Lindsay Varela y Joel Muchnik.

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Marlon Canales y Joseph Walter.

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Manuela Muñoz y Ricardo Godoy.

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Ana Pacheco y Thibaud Aymeric.

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Meydin Espinoza, Nelson Figueroa e Ivania Euceda.

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Enna Andino y Ernesto Fletes.

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Marco Nelson y Javier Madrid.

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Ana Isabel Larios, Ana Maier y Ángel Suazo.

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Mónica Flores y Lesslie de Davidovich.

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Helen y Karim Qubain, junto a Juliette Handal.

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Tethey Martínez y Pamela Molina.

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Azucena Tróchez y Alex Canahuati.

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