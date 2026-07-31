La élite empresarial hondureña se reúne en velada de honor

Don Jorge y Sebastián Canahuati.
Claudia Zelaya e Issis Sandoval.
Mabel Álvarez y Walter Mejía.
Carlos Sosa y Jorge Cano.
Nahúm García, Lindsay Varela y Joel Muchnik.
Marlon Canales y Joseph Walter.
Manuela Muñoz y Ricardo Godoy.
Ana Pacheco y Thibaud Aymeric.
Meydin Espinoza, Nelson Figueroa e Ivania Euceda.
Enna Andino y Ernesto Fletes.
Marco Nelson y Javier Madrid.
Ana Isabel Larios, Ana Maier y Ángel Suazo.
Mónica Flores y Lesslie de Davidovich.
Helen y Karim Qubain, junto a Juliette Handal.
Tethey Martínez y Pamela Molina.
Azucena Tróchez y Alex Canahuati.