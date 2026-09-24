Expo Imagen celebra 22 años con nuevos espacios para emprendedores

Tegucigalpa, Honduras.- Expo Imagen 2026 celebra 22 años de trayectoria como uno de los espacios de referencia para la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en Honduras, con una edición inaugurada hoy y que finaliza mañana, y cuya apuesta es fortalecer el contacto directo entre empresas, profesionales, emprendedores y potenciales clientes.
José Quan, director de Eventia, organizadora del encuentro, describe estas más de dos décadas como una experiencia “súper enriquecedora” y retadora, especialmente porque cuando Expo Imagen comenzó en 2004 todavía existía poca cultura ferial en el país.
“Cuando iniciamos realmente éramos casi de las pocas exposiciones. Y hemos sido una de las exposiciones con más trayectoria en Tegucigalpa, más de dos décadas”, señaló.
Durante este período, más de 300 empresas han participado en las diferentes ediciones de Expo Imagen, mientras que para este año son 50 las empresas expositoras, con productos y servicios relacionados con publicidad, mercadeo, comunicación, diseño, tecnología y producción.
Un espacio para los emprendedores
Una de las principales novedades de Expo Imagen 2026 es el Distrito Emprendedor, una zona incorporada dentro del piso de exhibición para dar visibilidad a emprendimientos y pequeñas empresas vinculadas con el sector creativo.
“Ese es una de las principales innovaciones. Hemos quebrado, por decir así, el piso de exhibición para darle a los emprendedores un espacio estratégico dentro de la Expo”, explicó Quan.
El espacio permitirá a emprendedores presentar sus productos y servicios y establecer contacto con posibles clientes y aliados comerciales.
La iniciativa responde, según el director de Eventia, al crecimiento de los emprendimientos y a la creatividad que ha surgido alrededor de las redes sociales, pero también a una necesidad que las plataformas digitales no pueden suplir completamente: el encuentro presencial.
“Lo bonito de la feria es eso, es el cara a cara. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las redes sociales? Es lo que estamos haciendo usted y yo. Estamos hablando, estamos viéndonos a los ojos. Ese contacto es invaluable”, afirmó.
Para Quan, el networking y las oportunidades de negocio que surgen de estos encuentros constituyen parte del valor de una feria especializada.
Dos décadas de cambios
La trayectoria de Expo Imagen también ha estado marcada por períodos en los que las condiciones del país dificultaron su realización. Quan recordó que el evento ha enfrentado obstáculos relacionados con situaciones políticas, económicas y la pandemia de covid-19.
“Esos problemas nos han impedido a veces traer la Expo como queríamos, pero pues aquí estamos todavía”, manifestó.
Ahora, la organización busca continuar ampliando el evento y consolidarlo como una herramienta de mercadeo para las empresas participantes.
Uno de los objetivos a mediano plazo, explicó Quan, es que Expo Imagen pueda crecer y recibir a más empresas, ya que el espacio actual comienza a resultar limitado. También busca que las compañías vean su participación no como un gasto, sino como una inversión en sus marcas, productos y servicios.
“Realmente es una tremenda herramienta de mercadeo, es una gran inversión la que hacen las empresas en su marca, en su producto y servicios”, sostuvo.
Además del Distrito Emprendedor y las exposiciones de empresas, el evento integra a su agenda un ciclo de conferencias con especialistas nacionales e internacionales y diferentes zonas de atracción, entre ellas Marketplace, Zona Saludable, Arte & Tattoo, Zona de Conferencias y Media Kaffée.
Entre los conferencistas figuran Paul Rodríguez, ganador del Effie de Oro y fundador de la agencia Federer, y Daniel Castro, especialista en neurociencia aplicada al mercadeo.
Expo Imagen 2026 se desarrolla este 24 y 25 de septiembre, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, con entrada abierta al público.