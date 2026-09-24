Expo Imagen celebra 22 años con nuevos espacios para emprendedores

Tegucigalpa, Honduras.- Expo Imagen 2026 celebra 22 años de trayectoria como uno de los espacios de referencia para la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en Honduras, con una edición inaugurada hoy y que finaliza mañana, y cuya apuesta es fortalecer el contacto directo entre empresas, profesionales, emprendedores y potenciales clientes.

José Quan, director de Eventia, organizadora del encuentro, describe estas más de dos décadas como una experiencia “súper enriquecedora” y retadora, especialmente porque cuando Expo Imagen comenzó en 2004 todavía existía poca cultura ferial en el país. “Cuando iniciamos realmente éramos casi de las pocas exposiciones. Y hemos sido una de las exposiciones con más trayectoria en Tegucigalpa, más de dos décadas”, señaló. Durante este período, más de 300 empresas han participado en las diferentes ediciones de Expo Imagen, mientras que para este año son 50 las empresas expositoras, con productos y servicios relacionados con publicidad, mercadeo, comunicación, diseño, tecnología y producción.

Un espacio para los emprendedores

Una de las principales novedades de Expo Imagen 2026 es el Distrito Emprendedor, una zona incorporada dentro del piso de exhibición para dar visibilidad a emprendimientos y pequeñas empresas vinculadas con el sector creativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ese es una de las principales innovaciones. Hemos quebrado, por decir así, el piso de exhibición para darle a los emprendedores un espacio estratégico dentro de la Expo”, explicó Quan. El espacio permitirá a emprendedores presentar sus productos y servicios y establecer contacto con posibles clientes y aliados comerciales. La iniciativa responde, según el director de Eventia, al crecimiento de los emprendimientos y a la creatividad que ha surgido alrededor de las redes sociales, pero también a una necesidad que las plataformas digitales no pueden suplir completamente: el encuentro presencial. “Lo bonito de la feria es eso, es el cara a cara. ¿Cuál es la diferencia entre esto y las redes sociales? Es lo que estamos haciendo usted y yo. Estamos hablando, estamos viéndonos a los ojos. Ese contacto es invaluable”, afirmó. Para Quan, el networking y las oportunidades de negocio que surgen de estos encuentros constituyen parte del valor de una feria especializada.

Dos décadas de cambios