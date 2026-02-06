Banco de Occidente y Bronte Connection realizan por primera vez en el país Retail Expo

Banco de Occidente y Brontë Connection desarrollaron en esta ciudad capital y por primera vez en el país “Retail Expo”, la plataforma de negocio y actualización profesional diseñada para que los asistentes identifiquen tendencias, evalúen soluciones y conozcan proveedores estratégicos en tiempo real. El evento ha reunido este jueves 5 de febrero a más de 500 profesionales del sector, incluyendo dueños de negocio, gerentes y responsables de áreas clave como logística, tecnología, recursos humanos y comercio electrónico.

Un encuentro para diferentes sectores



Retail Expo es un espacio que recibe a tomadores de decisión que forman parte de esta industria como: supermercados, farmacias, ferreterías, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, distribuidores y cadenas comerciales que buscan optimizar sus operaciones, adaptarse a los cambios del mercado y tomar decisiones estratégicas con información actualizada. Banco de Occidente respalda la iniciativa como anfitrión del encuentro, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de sectores productivos que generan empleo, dinamizan la economía y promueven la formalización empresarial en Honduras. Leonel Rivas, gerente corporativo de mercadeo corporativo y estrategia comercial de Grupo Financiero de Occidente, explicó que “nos sumamos a Retail Expo porque creemos en la importancia de generar espacios donde el sector privado pueda compartir información, planificar y construir alianzas. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Este tipo de iniciativas ayudan a que el comercio evolucione con más eficiencia y visión de largo plazo, y refuerzan el papel del retail como motor económico de Honduras”, puntualizó Rivas. Por su parte Ligia Illescas, gerente de Brontë Connection dijo que “Retail Expo representa la primera gran oportunidad para que los retailers hondureños se reúnan en un espacio pensado para ellos, donde puedan actualizarse, conectar con aliados estratégicos y fortalecer sus negocios. En Brontë Connection estamos comprometidos con desarrollar plataformas que generen impacto económico real”, afirmó la ejecutiva. Zona de innovación



Retail Expo Además del contenido académico, contó con una zona de innovación integrada por empresas, cámaras y asociaciones que forman parte del ecosistema retail integrada por proveedores de logística y distribución, tecnología y sistemas, soluciones de pago, seguridad, energía, mobiliario comercial, estantería y exhibición, empaques, automatización, control de plagas, gestión de talento, consultoría y servicios especializados, entre otros.