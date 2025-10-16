Tegucigalpa acoge la primera Expo Eventos and Parties: una plataforma estratégica para el sector

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña se prepara para Expo Eventos and Parties, una iniciativa clave que busca consolidar y proyectar la oferta de servicios de la dinámica industria de eventos en el país. Este encuentro sectorial, con un formato de expo boutique, se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre de 2025 en las instalaciones del Hotel Clarión, en Tegucigalpa. El evento nace con la misión de convertirse en una vitrina especializada, destinada a profesionales, pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores que constituyen la cadena de valor de la organización de eventos. Dicho sector representa un motor significativo en la economía local, generando empleo, especialmente entre la juventud hondureña.

Respaldo institucional y objetivos clave

Entre los aliados estratégicos y patrocinadores figuran el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), FEDECAMARAS, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), y la Asociación Gastronómica de Honduras (AGHAS), además de Expoferias y el Hotel Clarión. Este conjunto de apoyo subraya la visión estratégica de la Expo para el desarrollo económico y turístico de la región. Diario EL HERALDO parte como Media Partner.

El propósito fundamental de Expo Eventos and Parties es doble: facilitar la creación de sinergias y relaciones comerciales entre las empresas expositoras del sector, y funcionar como un punto de contacto directo para organizadores de eventos corporativos, sociales y de otra índole que buscan soluciones exclusivas e innovadoras.

Un espacio para la formación y la tendencia

La organización de la Expo ha estructurado un programa complementario de valor añadido, que incluye un ciclo de conferencias y paneles con expertos. Estos espacios abordarán temáticas de vanguardia cruciales para la modernización del sector, desde la aplicación de tecnología en la gestión de eventos hasta la evolución de las experiencias gastronómicas personalizadas y las nuevas modalidades de entretenimiento. Las categorías de exhibición en el Hotel Clarión (de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. ambos días) abarcarán aspectos esenciales de la industria: recintos y espacios para la realización de actividades; servicios de organización y producción; la oferta de gastronomía y catering; soluciones tecnológicas y experiencias inmersivas; elementos de detalle y entretenimiento; así como estrategias de marketing y publicidad especializadas.

