Expo Imagen 2026 celebra 22 años de publicidad y mercadeo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Expo Imagen 2026 celebrará 22 años como espacio de encuentro para la industria publicitaria y de mercadeo en Honduras, con una agenda que combinará exhibición comercial, conferencias, innovación y oportunidades de networking.

El evento se desarrollará el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa. Organizada por Eventia, la Expo llega a su edición de 2026 después de 22 años de trayectoria desde su primera convocatoria en 2004. Durante ambas jornadas, empresas, profesionales, emprendedores, académicos y estudiantes podrán conocer productos y servicios vinculados con diferentes áreas de la industria. Alrededor de 50 empresas expositoras participarán en esta edición con propuestas relacionadas con artículos promocionales, marketing digital, equipos y suministros para impresión y sublimación, medios de comunicación, montaje de eventos, señalización, pantallas digitales y tecnologías aplicadas al sector.

Conferencias sobre publicidad, mercadeo e innovación

Uno de los componentes de Expo Imagen 2026 será el Ciclo de Conferencias, que contará con especialistas nacionales e internacionales para abordar temas relacionados con publicidad, mercadeo, medios, tecnología e innovación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los participantes se encuentra Paul Rodríguez, ganador del Effie de Oro y fundador de la agencia Federer, con operaciones en Centroamérica. También participará Daniel Castro, MD, MBA, MSc, especialista en neurociencia aplicada al mercadeo, quien formará parte de la agenda académica del evento. La programación busca complementar la oferta comercial de la Expo con espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos para quienes trabajan o se forman en estas áreas.

Nuevos espacios para emprendedores y visitantes