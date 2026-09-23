Expo Imagen 2026 celebra 22 años de publicidad y mercadeo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Expo Imagen 2026 celebrará 22 años como espacio de encuentro para la industria publicitaria y de mercadeo en Honduras, con una agenda que combinará exhibición comercial, conferencias, innovación y oportunidades de networking.
El evento se desarrollará el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, en Tegucigalpa.
Organizada por Eventia, la Expo llega a su edición de 2026 después de 22 años de trayectoria desde su primera convocatoria en 2004. Durante ambas jornadas, empresas, profesionales, emprendedores, académicos y estudiantes podrán conocer productos y servicios vinculados con diferentes áreas de la industria.
Alrededor de 50 empresas expositoras participarán en esta edición con propuestas relacionadas con artículos promocionales, marketing digital, equipos y suministros para impresión y sublimación, medios de comunicación, montaje de eventos, señalización, pantallas digitales y tecnologías aplicadas al sector.
Conferencias sobre publicidad, mercadeo e innovación
Uno de los componentes de Expo Imagen 2026 será el Ciclo de Conferencias, que contará con especialistas nacionales e internacionales para abordar temas relacionados con publicidad, mercadeo, medios, tecnología e innovación.
Entre los participantes se encuentra Paul Rodríguez, ganador del Effie de Oro y fundador de la agencia Federer, con operaciones en Centroamérica.
También participará Daniel Castro, MD, MBA, MSc, especialista en neurociencia aplicada al mercadeo, quien formará parte de la agenda académica del evento.
La programación busca complementar la oferta comercial de la Expo con espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos para quienes trabajan o se forman en estas áreas.
Nuevos espacios para emprendedores y visitantes
Expo Imagen 2026 incorpora además diferentes Zonas de Atracción, diseñadas para ampliar la interacción entre los expositores y el público. Entre ellas se encuentran Marketplace, Zona Saludable, Arte & Tattoo, Zona de Conferencias y Media Kaffée.
Una de las principales novedades será el Distrito Emprendedor, creado especialmente para emprendedores y pequeñas y medianas empresas de los sectores de publicidad, mercadeo, comunicación y creatividad.
Este espacio permitirá a empresas emergentes presentar sus productos y servicios en un entorno profesional, mediante una propuesta de exhibición orientada a facilitar el contacto con potenciales clientes y aliados comerciales.
El programa también contempla un acto de inauguración y corte de cinta, encabezado por el licenciado José Quan, director de Expo Imagen, junto con representantes de empresas expositoras, patrocinadores y aliados estratégicos.
Expo Imagen 2026 estará abierta al público durante los dos días de actividades. Los organizadores recomiendan realizar el registro previamente para agilizar el ingreso al recinto.