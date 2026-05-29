Grupo OPSA reconoce el aporte de sus colaboradores

Tegucigalpa, Honduras.- Como un homenaje al trabajo que se realiza los siete días de la semana y los 365 días del año, Grupo OPSA celebró el Día del Periodista con una jornada en la que hubo reconocimiento y agradecimiento por la labor realizada.

Los y las periodistas del rotativo pasaron una tarde amena en la que varios colaboradores recibieron una placa en la que queda registro del trabajo, la dedicación y el crecimiento que esto significa a nivel de audiencias.

Premio al Mérito y Dedicación fue el galardón que recibieron los periodistas David Zapata, Marbin López, Daniela Zepeda, Yony Bustillo, Carlos Girón Pineda, Cinthya Bardales, Erlin Varela y Nicolle Ramos, que desde las secciones de Honduras, Sucesos, Economía, Tegucigalpa, Mesa Digital, EH Plus, Verificación, Soft News, Deportes y gotv, han destacado con su trabajo.

Por otra parte, de la Mesa Digital hubo profesionales que lograron cifras importantes de lectoría y visualización con sus contenidos, es así que Rodiney Cerrato tuvo el video con más reproducciones en YouTube, Sofía Portillo el posteo con más impacto en redes sociales, Sabdy Flores el video con más ingreso en redes sociales, Alejandra Rivera fue quien logró más suscripciones con sus contenidos, y Marvin Salgado recibió el Premio al compromiso, desde su trabajo como fotorreportero.

Y así todos los demás colaboradores de la Sala de Redacción aportan todos los días su esfuerzo, compromiso y ética periodística para ofrecerle a los lectores información de relevancia en todos los ámbitos. La celebración se extendió a un segundo día, en el que hubo competencias y sorteo de premios.