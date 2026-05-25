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Alex Pérez, fotorreportero de EL HERALDO es homenajeado por el Congreso: así fue el emotivo momento

En el Día del Periodista Hondureño se realizó un homenaje a Alex Perez, fotorreportero de EL HERALDO, durante una ceremonia de reconocimiento a su labor periodística.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 18:26
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