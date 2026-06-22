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Los líderes del G7 fueron representados como futbolistas como protesta

Durante una protesta en Francia, los líderes políticos fueron criticados y representados con botargas de futbolistas a manera de protesta por la poca ayuda internacional

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:58
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