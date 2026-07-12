Los seniors de Dowal School celebran su Prom Night con júbilo y fraternidad

Tegucigalpa, Honduras.- Los 41 seniors de Dowal School celebraron anoche su Prom Night en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, poniendo el broche final a su etapa secundaria bajo el lema Our Final Match.
La noche arrancó con el descenso por la escalinata ornamentada con follajes verdes, flores blancas y apliques geométricos con efecto tornasol. Uno a uno, cada senior posó ante las cámaras y al pie de las gradas lo esperaba uno de sus padres.
Las madres aguardaban a los varones. Los padres, a las jóvenes. De ahí, cada pareja de progenitor e hijo avanzó por el pasillo decorado con luces led hasta llegar al salón principal, donde los invitados los recibieron entre aplausos.
En cuanto al vestuario, ellas apostaron por una paleta en la que predominaron el gris, el dorado y el champagne en diseños con pedrería y aplicaciones de glitter.
También se vieron propuestas en verde profundo, rojo intenso, baby blue y rosa palo, con cortes ceñidos y línea A que marcaron el tono del desfile.
Ellos respondieron con trajes sastre en negro y azul marino, una apuesta por la sobriedad que encajó con el ambiente de la noche.
Terminado el desfile, los seniors ingresaron al salón y la fiesta tomó el relevo. La celebración se extendió hasta la madrugada, con los 41 nuevos bachilleres bilingües cerrando su etapa secundaria entre música, baile y sus familiares más cercanos.