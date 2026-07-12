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Los seniors de Dowal School celebran su Prom Night con júbilo y fraternidad

Con elegancia y camaradería, los 41 seniors de Dowal School pusieron anoche el broche final a su etapa secundaria con su ansiada Prom Night

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 09:28
Los seniors de Dowal School celebran su Prom Night con júbilo y fraternidad

La jornada dio inicio a las 7:30 de la noche, con el salón ya repleto de familiares y amigos que esperaban recibir a los graduandos.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los 41 seniors de Dowal School celebraron anoche su Prom Night en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, poniendo el broche final a su etapa secundaria bajo el lema Our Final Match.

La noche arrancó con el descenso por la escalinata ornamentada con follajes verdes, flores blancas y apliques geométricos con efecto tornasol. Uno a uno, cada senior posó ante las cámaras y al pie de las gradas lo esperaba uno de sus padres.

Las madres aguardaban a los varones. Los padres, a las jóvenes. De ahí, cada pareja de progenitor e hijo avanzó por el pasillo decorado con luces led hasta llegar al salón principal, donde los invitados los recibieron entre aplausos.

La organización del evento estuvo a cargo de Diana Alvarado, de Queen Di Events.

La organización del evento estuvo a cargo de Diana Alvarado, de Queen Di Events.

 (Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO)

En cuanto al vestuario, ellas apostaron por una paleta en la que predominaron el gris, el dorado y el champagne en diseños con pedrería y aplicaciones de glitter.

También se vieron propuestas en verde profundo, rojo intenso, baby blue y rosa palo, con cortes ceñidos y línea A que marcaron el tono del desfile.

Ellos respondieron con trajes sastre en negro y azul marino, una apuesta por la sobriedad que encajó con el ambiente de la noche.

Los seniors de Dowal School celebran su Prom Night con júbilo y fraternidad
(Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO)

Terminado el desfile, los seniors ingresaron al salón y la fiesta tomó el relevo. La celebración se extendió hasta la madrugada, con los 41 nuevos bachilleres bilingües cerrando su etapa secundaria entre música, baile y sus familiares más cercanos.

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Cinthya Bardales
Cinthya Bardales
Cinthya Bardales

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Creadora de contenido impreso y digital, orientada a lifestyle, acontecer social y cultural.

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