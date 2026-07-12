Los seniors de Dowal School celebran su Prom Night con júbilo y fraternidad

Tegucigalpa, Honduras.- Los 41 seniors de Dowal School celebraron anoche su Prom Night en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya, poniendo el broche final a su etapa secundaria bajo el lema Our Final Match.

La noche arrancó con el descenso por la escalinata ornamentada con follajes verdes, flores blancas y apliques geométricos con efecto tornasol. Uno a uno, cada senior posó ante las cámaras y al pie de las gradas lo esperaba uno de sus padres.

Las madres aguardaban a los varones. Los padres, a las jóvenes. De ahí, cada pareja de progenitor e hijo avanzó por el pasillo decorado con luces led hasta llegar al salón principal, donde los invitados los recibieron entre aplausos.