Elvel School despide a su generación 2026 con una noche inolvidable

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, la prom night de la Elvel School confirmó su sello distintivo: elegancia atemporal. La promoción 2026 vivió su esperada gala de graduación este sábado, en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya. Sobre la ya emblemática escalinata —esta vez consagrada a la temática Ibiza Sunset.— desfilaron, del brazo de sus padres, los 76 nuevos bachilleres bilingües.

La noche estuvo marcada por un dress code depurado, donde el minimalismo se impuso como protagonista indiscutible. En ese entorno impecable, las señoritas lucieron una estética romántica y un glamour de ensueño, matizado por sutiles toques de extravagancia.

Con la mirada puesta en el porvenir, los tules livianos, los apliques de lentejuelas y los volúmenes propios de volantes y faldas abullonadas se ganaron su protagonismo en una velada que arrancó cerca de las 8:00 p.m. Los jóvenes, por su parte, respondieron al código estético con trajes sastre a la medida, en una paleta que fluctuó entre el negro y el azul marino.

