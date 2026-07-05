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Elvel School despide a su generación 2026 con una noche inolvidable

Con elegancia y minimalismo la Elvel School realizó su tradicional Prom Night 2026 en Tegucigalpa, graduando a 76 nuevos bachilleres bilingües

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 06:41
Elvel School despide a su generación 2026 con una noche inolvidable

La Elvel School vivió una noche de elegancia y estilo en su Prom Night 2026, celebrada en Tegucigalpa.

 Foto: David Romero 1 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una vez más, la prom night de la Elvel School confirmó su sello distintivo: elegancia atemporal. La promoción 2026 vivió su esperada gala de graduación este sábado, en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya.

Sobre la ya emblemática escalinata —esta vez consagrada a la temática Ibiza Sunset.— desfilaron, del brazo de sus padres, los 76 nuevos bachilleres bilingües.

Elvel School despide a su generación 2026 con una noche inolvidable
(Foto: David Romero 1 EL HERALDO)

La noche estuvo marcada por un dress code depurado, donde el minimalismo se impuso como protagonista indiscutible. En ese entorno impecable, las señoritas lucieron una estética romántica y un glamour de ensueño, matizado por sutiles toques de extravagancia.

Con orgullo y distinción, los seniors de la IST celebran su Prom Night

Con la mirada puesta en el porvenir, los tules livianos, los apliques de lentejuelas y los volúmenes propios de volantes y faldas abullonadas se ganaron su protagonismo en una velada que arrancó cerca de las 8:00 p.m.

Los jóvenes, por su parte, respondieron al código estético con trajes sastre a la medida, en una paleta que fluctuó entre el negro y el azul marino.

Elvel School despide a su generación 2026 con una noche inolvidable
(Foto: David Romero 1 EL HERALDO)

Concluido el desfile, los seniors hicieron su tan esperado ingreso para dar paso a los discursos protocolarios —en esta edición, a cargo de Lesli Paredes y José Rigoberto González—, seguidos de las palabras del valedictorian y el brindis de cierre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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