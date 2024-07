Prom Night: Saint John’s Academy celebra a sus graduados 2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acentos rústicos y el júbilo por un triunfo inicial se aunaron en la Prom Night de la Saint John’s Academy.

La gala, celebrada el sábado 20 de julio en Villa Montecarlo, marcó el fin de la etapa de high school para la generación 2024, que este año corría con el lema “Part of the Journey is the End”.

El maximalismo y la elegancia, con diseños en esencia románticos y primaverales, pasaron a primer plano. En esa atmósfera desfilaron junto a sus progenitores los 14 nuevos bachilleres bilingües.

Al término del desfile, los graduados, en compañía de los más de 100 invitados, presenciaron el discurso salutatorio a cargo de Ruth Castillo, quien, entre añoranzas y buenos augurios, vaticinaba un cálido porvenir para su generación. Brindis, júbilo y regocijo sellaron el entrañable festejo.