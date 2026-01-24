Ali Kafie, la voz que democratiza el lenguaje financiero en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Hablar de dinero sigue siendo un tabú en Honduras; los salarios y las deudas se esconden incluso dentro del hogar. Rompiendo ese silencio, Ali Kafie creó un movimiento que ha llegado a miles de personas más allá de las fronteras nacionales. Nacida en San Pedro Sula, Honduras, el 17 de marzo de 1980, Alexandra Kafie —su nombre de pila — descubrió temprano su afinidad con los números. Mientras otros estudiantes batallaban con las matemáticas, ella encontraba en los cálculos una lógica natural que la fascinaba. Esa habilidad la llevó hasta Babson College en Massachusetts, Estados Unidos, donde se graduó con honores en Finanzas, Mercadeo y Emprendimiento. Sin embargo, el aprendizaje más profundo no llegaría desde las aulas, sino a través de una experiencia dolorosa. A los 20 años, el diagnóstico de linfoma no Hodgkin de su padre detonó una crisis que, según ha dicho, transformó su vida. Él le pidió que acelerara su regreso a Honduras para apoyar en la empresa familiar. Seis meses después de su retorno, su progenitor murió. Fue así como Kafie, apenas egresada de la universidad, tuvo que asumir responsabilidades empresariales que superaban su edad. La depresión familiar fue devastadora, pero también formativa. Aquellos años de presión financiera se convirtieron en su mayor laboratorio de aprendizaje. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A sus casi 25 años se mudó a Tegucigalpa, donde comenzó a trabajar como gerente de mercadeo junto a su esposo. Administró su hogar y aplicó con rigor las lecciones que había aprendido sobre finanzas y organización.

La maternidad la llevó a pausar su carrera profesional durante cinco años para dedicarse por completo a la crianza de sus hijos, un período que, lejos de frenar su desarrollo, le otorgó claridad sobre lo que verdaderamente importaba. En lugar de regresar a una oficina, fundó Tu Bienestar Financiero, un proyecto que fusiona sus dos grandes pasiones: las finanzas y la comunicación. Lo que inició como un emprendimiento modesto de asesoría financiera pronto se transformó en un movimiento. Su podcast se convirtió en referencia obligada, un espacio donde los temas financieros se abordan sin la jerga intimidante que aleja a quienes más necesitan este conocimiento. Además, como consejera certificada bajo el programa de Dave Ramsey, ha expandido su influencia mediante iniciativas diversas. Creó Mi Diario Financiero, una herramienta práctica para llevar el orden mensual en las finanzas personales. Y lanzó el AhorroFest, un evento anual que congrega a expertos y entusiastas para impulsar una cultura de ahorro en Honduras.

Los reconocimientos llegaron naturalmente. Es TEDx Speaker, parte del Programa de Voces Vitales, y fue destacada como una de las 50 mujeres más desafiantes de Centroamérica por la revista Estrategias y Negocios.

Una revolución con rostro de mujer

El empoderamiento femenino es la médula de su trabajo. Kafie entiende que para millones de mujeres las finanzas son la llave hacia la independencia real. Observa con satisfacción cómo las mujeres toman control de su dinero, rastrean cada gasto, diseñan estrategias de ahorro y conquistan una autonomía que antes parecía inalcanzable. Aboga por mayor inclusión en roles de gerencia y juntas directivas, por equidad salarial, por el reconocimiento de que las mujeres poseen habilidades de liderazgo que el mercado laboral aún subvalora. Su visión a futuro sigue expandiéndose. Aspira a tener un programa de televisión para educar masivamente sobre préstamos, tarjetas de crédito y gestión patrimonial. Sueña con que más empresas reconozcan el bienestar financiero de sus colaboradores como inversión estratégica y no como un gasto superfluo.