Larissa Espinal, liderazgo que deja huella en la comunicación regional

Tegucigalpa, Honduras.- Su profesionalismo, liderazgo y capacidad de gestión, representan la base sólida de una trayectoria con la que ha plasmado una huella indeleble en el campo de las Comunicaciones y la Publicidad dentro y fuera de Honduras. Ese liderazgo, disciplina y una sólida experiencia en planificación estratégica de comunicación, manejo de crisis y lanzamiento de productos, llevaron a la hondureña Larissa Espinal a convertirse en la Gerente de Relaciones Públicas de Samsung Electronics Latinoamérica. Desde ese cargo que ostenta desde 2018 a la fecha, es la Encargada del desarrollo de las Estrategias de Relaciones Públicas a nivel regional para Centroamérica, Caribe, Ecuador y Venezuela. Su labor consiste en diseñar y ejecutar estrategias de comunicación que fortalezcan la presencia y reputación de la marca en la región. Pero no siempre se desempeñó en el marketing corporativo. Su trayectoria profesional evidencia una carrera versátil, marcada por la evolución constante y la adaptación a nuevos escenarios.

La prueba es que antes de ser parte de la imagen corporativa de la multinacional Samsung, Larissa Espinal inició su carrera como presentadora y periodista. Esta etapa le permitió desarrollar sólidas habilidades de comunicación, manejo de mensajes y liderazgo, herramientas que más adelante serían clave en su crecimiento profesional. Y es que su capacidad de evolución llevó a la profesional nacida en Tegucigalpa, Honduras, de contar historias frente a las cámaras a liderar narrativas corporativas en mercados altamente competitivos.

Destacada trayectoria

Desde temprana edad buscó superar la timidez mediante la participación en actividades escolares, una experiencia que contribuyó a forjar su capacidad de oratoria y seguridad al comunicar. Ella misma define su estilo de liderazgo como una expresión de la “garra catracha”, término con el que resalta la perseverancia y resiliencia que identifica a los hondureños. Con estudios de pregrado en Comunicaciones y Publicidad, Larissa obtuvo una Maestría, en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Se ha desempeñado como consultora y gerente de Relaciones Públicas en varias empresas, incluidas dos de telefonía, ha sido jefe de comunicaciones de organizaciones como la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), docente, manejo de imagen corporativa y presentadora de noticias. “Fue un cambio bien interesante y positivo. Todo lo que yo había aprendido en TV me sirvió para desarrollarme en Relaciones Públicas, y también el conectar con tantas personas”, dijo Larissa. Larissa es una defensora de la equidad de género, pero aquella en que se la da a cada quien lo que se ha ganado con su trabajo. “Ceo que la equidad no se debe determinar por un número, como por ejemplo decir el 50 por ciento de una empresa deben ser mujeres y el otro 50, hombres. Eso no es equidad. Equidad para mi significa que se le dé el puesto adecuado, con el sueldo correcto a la persona que es más capacitada para desarrollar. Afirma que cada vez más mujeres pueden aspirar a puestos antes solo destinados para los hombres. “Afortunadamente el mundo está cambiando y nos abre las puertas. Ya queda en nosotras realizar el mejor papel en nuestro puesto de trabajo para que las oportunidades a otras mujeres sigan aumentado”.

Al interior de su vida personal

Larissa Espinal nació en Tegucigalpa, Honduras, en el seno de una familia de abogados. Actualmente debido a su trabajo fijó su residencia en Panamá. “Lo más difícil es dejar a mi familia, es lo que más extraño. Trato de viajar constantemente para ver a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos”. Disfruta de la gastronomía mexicana, los chocolates y el vino. Entre sus pasatiempos destacan el ciclismo, la natación y el running, deportes que se han convertido en sus grandes pasiones.