Silvio Rodríguez lanzará en junio su nuevo álbum, “Quería saber”

La única canción del disco “que no es de este siglo” es “Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena”, un destacado escritor y revolucionario cubano que vivió entre 1899 y 1934, cuya música compuso a principios de la década de 1970.

El artista también reflexiona sobre el título del álbum: “Es difícil ponerle nombre a un disco”.

“Primero iba a ser ‘Canciones del siglo XXI’ (menos una). Después pensé en ‘Después’. Por último, me he decidido por ‘Quería saber’. Aunque quizá debería llamarse ‘Quiero saber’, porque eso es lo que me mueve”, apuntó.