Israel reitera que atacará al nuevo líder supremo de Irán y a quienes lo elijan

Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí reiteró este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará al sucesor del antiguo líder del régimen iraní, Alí Jameneí, asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y a todos aquellos que lo designen.

"Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor", advirtió el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

En el mensaje, Israel asegura que "tras la neutralización del tirano Jameneí", ahora "el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder".

"La Asamblea de Expertos de Irán, que no se ha reunido en décadas, se congregará pronto en la ciudad de Qom", agregó.

E insistió en que también serán objetivo de los ataques de Israel "todos aquellos que pretendan participar en la reunión".

El asesinato del clérigo Jameneí era uno de los objetivos principales del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, principal enemigo de Israel, en esta nueva ofensiva iniciada junto a Estados Unidos contra el país persa que consumaron durante el primer día de bombardeos, el pasado sábado, 28 de febrero.

Tras la confirmación de su muerte -por parte de Israel y de Irán- además de la de varios altos cargos del régimen, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista, el ayatolá Alireza Arafi, han asumido el liderazgo del país.

Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición”, informó la agencia estatal IRNA.