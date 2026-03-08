EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Presidente Asfura recibe las llaves de la ciudad de Miami
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 07:03
El Heraldo Videos
Videos
Presidente Asfura recibe las llaves de la ciudad de Miami
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Bukele y Asfura se reúnen un momento en la cumbre
Cortesía
Videos entretenimiento
Una pasión que se hereda: la historia de Sara, Pamela y Valeria en el concierto de Air Supply
Melissa López
Videos deportes
Rodrigo de Olivera anota para Motagua ante el Choloma
Redacción El Heraldo
Videos entretenimiento
Air Supply llega a Tegucigalpa y los fanáticos comienzan a llenar el Coliseum Nacional de Ingenieros
Melissa López
Videos entretenimiento
Fans de Air Supply viven la emoción antes del concierto en el Coliseum Nacional de Ingenieros
Melissa López
Videos entretenimiento
Todo listo para Air Supply en Tegucigalpa: detalles desde la antesala del concierto
Melissa López
Videos Honduras
¿Está cerca el retiro de Carlos Miranda como alcalde de Comayagua?
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
“Ser alcalde es uno de los mejores cargos”, asegura Carlos Miranda en Tictac
Rodiney Cerrato
Videos mundo
Bombardeo a depósitos de combustible en Teherán
Cortesía
Videos mundo
Ataque israelí provoca fuertes explosiones en Teherán
Cortesía
Videos mundo
Explosiones sacuden depósitos de combustible en Teherán
Cortesía