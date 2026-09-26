Sharon Stone cuestiona el desnudo de Sydney Sweeney en anuncio deportivo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sharon Stone se pronunció sobre la campaña publicitaria de su compañera de reparto en Euphoria, Sydney Sweeney, y pidió que la actriz de 29 años se haga cargo de las consecuencias de su participación en un anuncio que ha molestado a decenas de deportistas profesionales. La actriz de 68 años ofreció su postura ante People el pasado 23 de septiembre, durante la gala Power of Women que organizó Variety en Los Ángeles. Consultada sobre las críticas que ha recibido Sweeney por su reciente comercial para la casa de apuestas deportivas Novig, Stone evitó emitir un juicio directo sobre su colega, aunque dejó clara su postura frente a la polémica.

"Creo que le corresponde a ella asumir la responsabilidad de sus actos, no a mí juzgarla. A mí me corresponde ser una animadora de las mujeres que lo lograron y se convirtieron en campeonas del deporte femenino", declaró la protagonista de "Bajos instintos".

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"No podemos denigrar el deporte femenino para captar la atención de los hombres y que apuesten", expresó ante la publicación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El origen de la polémica

El anuncio que desató las críticas muestra a Sweeney prácticamente desnuda, cubriendo su cuerpo con balones, hombreras y otros implementos deportivos mientras promueve la aplicación Novig bajo el eslogan Just sports. La pieza publicitaria invita a los usuarios a apostar en ligas como la NBA y la NFL. La reacción de varias atletas no se hizo esperar. La nadadora australiana Ariarne Titmus escribió en redes sociales: “No puedo describir lo furiosa que me siento cuando veo esto”, según recogieron medios locales Por su parte, la gimnasta Gracie Kramer calificó la campaña de indignante y sostuvo que comercializaba el deporte femenino desde la mirada masculina.

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"No deberíamos tener que quitarnos la ropa para convencer a los hombres de que las mujeres pertenecen al deporte", declaró Kramer. A esas voces se sumaron otras figuras del deporte, entre ellas la ciclista olímpica Sophie Capewell, la jugadora de rugby galesa Lisa Neumann, la rugbista británica Ellie Boatman y la waterpolista australiana Tilly Kearns, de acuerdo con información publicada por The Athletic.